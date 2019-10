Einswarden Seitdem im Juni dieses Jahres in einem Mietshaus in Einswarden erhöhte Bleiwerte im Trinkwasser festgestellt wurden, stehen weitere Häuser in Verdacht, dass Bleileitungen verbaut wurden. Für den Austausch der Bleileitungen, aber auch für die Messung des Bleigehalts im Trinkwasser sind die Eigentümer verantwortlich. Die Messteams stehen allerdings immer wieder vor verschlossenen Türen, wenn sie eine Beprobung des Trinkwassers vornehmen wollen.

Das Gesundheitsamt des Landkreises appelliert deshalb an alle Bürger in Einswarden, die von ihrem Vermieter in Kenntnis gesetzt wurden, dass ihr Trinkwasser zu beproben ist, diese Beprobung auch zu ermöglichen.

Die ZBVV (Zentral Boden Vermietung und Verwaltung GmbH) hat dem Gesundheitsamt mitgeteilt, dass 19 Wohnungen nicht abschließend beprobt werden konnten, weil die Probenehmer nicht in die Wohnungen gelassen wurden. Stefan Hinz vom Gesundheitsamt ruft die betroffenen Mieter zur Kooperation auf und macht deutlich: „Eine Trinkwasserbeprobung dient dem Schutz der Bürger. Nur auf diese Weise kann in den betroffenen Wohneinheiten sichergestellt werden, dass das Trinkwasser unbedenklich ist.“ Im Fall eines Bleibefundes hat die Wohnungseigentümer-Gesellschaft wiederum entsprechende Sanierungsarbeiten im Gebäude vorzunehmen und muss die betroffene Wohnung zu diesem Zweck zu einem späteren Zeitpunkt erneut betreten.

Die nächste Beprobung der ZBVV ist für Montag, 7. Oktober, angesetzt. Probenehmer ist das Labor IBEN. Dieses wird eine sogenannte gestaffelte Stagnationsbeprobung des Trinkwassers vornehmen. Hierbei werden die Proben in einem Abstand von vier Stunden entnommen. In dieser Zeit darf keine weitere Entnahme an dieser Zapfstelle vorgenommen werden.

Die erste Beprobung wird zwischen 9 und 10.30 Uhr stattfinden. Die betroffenen Mieter wurden von der ZBVV persönlich angeschrieben. Bei Rückfragen steht zudem Rieke-Maria Stibbe von der ZBVV montags, mittwochs und donnerstags von 9 bis 11 Uhr unter Telefon Telefon 040//401 13 56 55 zur Verfügung.

Das Problem des verweigerten Zutritts zur Wohnung, in denen der Bleigehalt des Trinkwassers gemessen werden muss, kennt auch die Allgemeine Vermögensverwaltung GmbH (AVV). Nur das Ausmaß sei hier geringer, kommentiert Stefan Hinz die Rückmeldung vonseiten der AVV. Dort seien es nur noch Wohnungen im geringen einstelligen Bereich, die bisher nicht abschließend beprobt werden konnten.

AVV-Mietern steht Frau Gerlitz im Nordenhamer Beratungsbüro unter Telefon 04731/951 08 88 für Rückfragen zur Verfügung. Sprechzeiten sind dienstags von 9 bis 13 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr.