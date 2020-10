EWE: Gasheizungen vorerst stillgelegt

Einswarden Die genaue Zahl der betroffenen Wohnungen will das Energieversorgungsunternehmen EWE aus Rücksicht auf die Eigentümergesellschaft nicht nennen. Aber fest steht, dass die EWE am Dienstag aus Sicherheitsgründen in mehreren Mietshäusern in Einswarden die Erdgaszufuhr stoppen und die Zähler sperren musste. Diese Maßnahme war erforderlich, weil die zuständige Immobiliengesellschaft es versäumt hatte, die Gasgeräte an das neue H-Gas anpassen zu lassen.

Laut Jens Witthus, Sprecher des Projekts Erdgasumstellung bei der EWE Netz GmbH, ist inzwischen „Bewegung in die Thematik“ gekommen. Die Immobiliengesellschaft zeige sich jetzt kooperationsbereit und suche einen engen Austausch mit der EWE. „Das empfinden wir als sehr positiv“, sagt Jens Witthus.

Gemeinsames Ziel sei es, den Mietern eine warme Wohnung zu erhalten beziehungsweise ihnen die Nutzung der Heizgeräte schnell wieder zu ermöglichen. Die betroffenen Wohnungen – in der vergangenen Woche war noch von 40 die Rede – befinden sich an der Wangeroogestraße, Niedersachsenstraße, Friesenstraße und Jedutenstraße.

Nach Jens Witthus’ Angaben hatte die Immobiliengesellschaft trotz mehrfacher Aufforderung durch die EWE die Umrüstung der Geräte nicht vorgenommen. Am Dienstag spitzte sich die Lage zu, weil an dem Tag in der gesamten Region die Umschaltung von L-Gas auf H-Gas erfolgte. Wenn die alten Geräte in Betrieb geblieben wären, hätte die Gefahr bestanden, dass giftiges Kohlenmonoxid ausweicht. „Wir bedauern die Sicherheitsmaßnahmen und die damit für die Mieter verbundenen Unannehmlichkeiten sehr“, betont Jens Witthus.