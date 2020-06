Flugzeugwerk In Nordenham: Premium Aerotec: Mitarbeiter erkrankt

Einswarden Bei Premium Aerotec in Einswarden ist ein Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden. Das hat am Donnerstag die Pressestelle des Unternehmens auf Nachfrage bestätigt.

Der Fall sei am vergangenen Freitag bekannt geworden. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen die Kontakte des Mitarbeiters zu anderen Kollegen umgehend gemäß den geltenden Sicherheitsstandards nachvollzogen. Derzeit befinden sich 15 Mitarbeiter aus Sicherheitsgründen in häuslicher Quarantäne beziehungsweise Isolation, bis abschließende Testergebnisse vorliegen. Wie die Pressestelle weiter mitteilt, hat diese Maßnahme keinen Einfluss auf die Produktion. Nach Informationen der NWZ handelt es sich um den zweiten Corona-Fall im Werk. Bereits vor einigen Wochen soll ein Mitarbeiter erkrankt sein.

„Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter stehen für Premium Aerotec an oberster Stelle“, teilt die Pressestelle mit. Alle Arbeitsbereiche seien bereits zu Beginn der Pandemie hinsichtlich der Hygienestandards überprüft worden, erforderliche Reinigungsmaßnahmen würden regelmäßig erfolgen, die Reinigungszyklen seien deutlich angepasst worden. Die Arbeitsplätze in den Produktions- und Bürobereichen seien so umgestaltet worden, dass zwischen den Mitarbeitern ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.

