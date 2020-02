Einswarden Solidarität mit den Beschäftigten des Nordenhamer Werks der Premium Aerotec GmbH (PAG) und ein klares Bekenntnis zum Luftfahrtbranchen-Standort Wesermarsch: Das ist nach Auffassung des CDU-Landtagsabgeordneten Björn Thümler das „Gebot der Stunde“. Der Politiker aus Berne, der als Wissenschaftsminister der Landesregierung angehört, reagiert damit auf das „Be Ready“-Restrukturierungsprogramm des Unternehmens. Am Freitag, 14. Februar, will er den PAG-Standort in Nordenham besuchen und dort mit Belegschaftsvertretern zusammenkommen.

Nach Darstellung des Gesamtbetriebsrates und der IG Metall plant die Geschäftsführung auch in Nordenham unter anderem einen Abbau von Arbeitsplätzen, verschärfte Fremdvergaben von Arbeitspaketen, Zulagensenkungen und geringere Eingruppierungen. Außerdem sind Einschnitte bei den Schichtzuschlägen und Krankengeldzuschüssen sowie ein Verdichten der Leistungen und eine unbezahlte Verlängerung der tariflichen Arbeitszeit geplant.

Das Maßnahmenpaket der Geschäftsführung sieht die Streichung von insgesamt 1461 Stellen an den deutschen PAG-Standorten in Augsburg, Nordenham, Varel und Bremen vor. In dem Unternehmen sind etwa 9000 Mitarbeiter tätig, davon rund 3000 in Nordenham.

Björn Thümler betont: „Auch wenn noch keine konkreten Entscheidungen getroffen wurden und wir es zurzeit lediglich mit Vorschlägen zu tun haben, ist es bereits Zeit für ein klares Nein.“ Die Region müsse deutlich machen, dass sie den PAG-Standort zukunftsfest weiterentwickeln und seine Schwächung nicht zulassen wolle.

Die Luftfahrt brauche gerade in Zeiten der Klima-Diskussion Innovationen; sie müsse in Technologie und Forschung Maßstäbe setzen und Vorreiter sein. Dafür seien qualifizierte und engagierte Mitarbeiter wie am Standort Nordenham notwendig, betont der CDU-Politiker.

Letztlich stehe die Industrie im Wort. So sei 2019 während der Nationalen Luftfahrtkonferenz von Vertretern der Politik und der Wirtschaft das „Leipziger Statement für die Zukunft der Luftfahrt“ unterzeichnet worden. In diesem Positionspapier heiße es unter anderem: „Die Unternehmen geben ihren Beschäftigten Sicherheit im Wandel. Wir sichern Arbeitsplätze und Standorte in Deutschland; einer Verlagerung in Billiglohnländer erteilen wir eine Absage. Die Unternehmen entwickeln zukunftsfähige Standort- und Personalkonzepte und investieren in Zukunftsarbeitsplätze.“