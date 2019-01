Einswarden Es tut sich etwas im ehemaligen Einswarder Gemeindehaus. Während in vielen Orten in der Wesermarsch Arztpraxen geschlossen werden, ohne dass ein Nachfolger in Sicht ist, müssen die Einswarder bei Zahnschmerzen auch in Zukunft keine langen Wege in Kauf nehmen. Zahnarzt Dominic Klaus hat das Gründerzeitgebäude gekauft und wird in den Räumen der ehemaligen Praxis von Michael Dotterweich, der seit 2013 in Einswarden als Zahnarzt tätig war, seine eigene Praxis eröffnen.

Im März soll es soweit sein. Einen genauen Termin gibt es noch nicht. Seit Anfang Januar ist der 38-Jährige dabei, die Wohnungen, die über der Praxis liegen, zu renovieren. „Wir haben uns ein Dreigenerationenhaus ausgesucht“, sagt Dominic Klaus. Denn neben dem Zahnarzt werden auch seine Schwester mit ihren beiden Kindern und seine Mutter dort einziehen. Die Familie stammt aus Bremen.

Dominic Klaus absolvierte zunächst eine Ausbildung als Zahntechniker. Dann folgte das Studium in Hannover. Anschließend zog er nach Neustadt in Holstein, wo er in einer Praxis mit mehreren Ärzten angestellt war. Nun will sich der 38-Jährige mit einer eignen Praxis selbstständig machen. „Ich wollte zurück in die Heimat“, sagt er.

Seine Mutter habe ihn auf das Gründerzeithaus mit Zahnarztpraxis im Erdgeschoss in Einswarden aufmerksam gemacht. Beim Besichtigungstermin war er sofort begeistert, erinnert er sich. Vor allem die Geschichte des alten Hauses hat es ihm angetan. In dem Gebäude, das 1908 errichtet wurde, war nicht nur das ehemalige Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde untergebracht. Bis 1933 war es das Rathaus der damals noch politisch selbstständigen Gemeinde Blexen.

Dominic Klaus möchte dem Gründerzeitgebäude wieder zu seinem alten Glanz verhelfen. Die Fassade soll renoviert werden, das Dach neu gedämmt, aber erstmal alles Schritt für Schritt. Als nächstes muss natürlich erst die Praxis auf Vordermann gebracht werden. Zwar will er nicht die komplette Einrichtung herausreißen, aber ein paar Änderungen soll es doch geben. So will er zum Beispiel einige Räume verlegen, um die Laufwege zu verkürzen. Auch der Wartebereich soll neu gestaltet werden. Vielleicht soll auch ein dritter Behandlungsraum entstehen, damit in der Praxis auch eine professionelle Zahnreinigung angeboten werden kann. „Wir müssen mal gucken, wie der Bedarf ist. Wir bieten natürlich zuerst mal die ganz normale Grundversorgung an. Das soll hier keine Schickimicki-Praxis werden“, sagt der 38-Jährige.

Als gelernter Zahntechniker seien seine Steckenpferde auch als Zahnarzt die Prothetik und die Implantologie. Doch Dominic Klaus lässt erstmal alles auf sich zukommen. Er könne noch nicht einschätzen, wie das Patientenaufkommen sein wird. Zwar stehen die Öffnungszeiten noch nicht fest, der Zahnarzt möchte seine Praxis an zwei Tagen in der Woche aber abends länger öffnen, damit Berufstätige nach der Arbeit zur Behandlung kommen können. Auch eine Schmerzsprechstunde ist geplant. Drei Mitarbeiterinnen hat Dominic Klaus bereits eingestellt. Zum Sommer möchte er auch einen Auszubildenden einstellen.

In Nordenham fühlt sich der 38-Jährige bereits wohl. „Ich mag die Wesermarsch und das platte Land“, sagt er. Die Menschen seien freundlich, und man bekomme von jedem ein ehrliches Wort – „wenn auch nur ein knappes“, sagt der 38-Jährige schmunzelnd. „Wir sind eben alle Nordlichter“.