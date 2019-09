Einswarden Die Bauarbeiten am neuen Netto-Markt in Einswarden liegen gut im Zeitplan und stehen kurz vor dem Abschluss. Die Eröffnung ist für Dienstag, 15. Oktober, um 7 Uhr geplant. Um 11 Uhr folgt ein offizieller Teil mit Ansprachen. Das hat das Handelsimmobilien-Unternehmen Ratisbona mitgeteilt, das von dem Grundstückseigentümer und der Firma Netto mit dem Projekt beauftragt worden ist.

Der neue Verbrauchermarkt hat eine Verkaufsfläche von rund 1100 Quadratmetern und ist damit etwa 300 Quadratmeter größer als der bisherige Netto-Laden an der Langen Straße. Das alte Gebäude in direkter Nachbarschaft zum Neubau soll nicht abgerissen, sondern vermietet werden. Nach Angaben des Projektleiters Lars Piereck ist für das erste Quartal 2020 die Ansiedlung eines Sonderpostenmarktes oder eines Discounters ohne Lebensmittelangebot geplant. „Wir stehen in finalen Verhandlungen“, sagt der Projektleiter.