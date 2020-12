Spendenübergabe bei Premium Aerotec in Nordenham: Vom Glückspfennig profitieren 13 Projekte

13 Projekte werden mit der Glückspfennig-Aktion von Premium Aerotec unterstützt.

• Das Kinderhaus in Einswarden bekommt 3000 Euro als Zuschuss für Renovierungsarbeiten.

• Die Lebenshilfe Wesermarsch will in Brake ein Karussell für Rollstuhlfahrer aufstellen und bekommt dafür ebenfalls 3000 Euro.

• Die Jugendhilfe am Meer freut sich über 2400 Euro. Das Geld ist für den Aus- und Umbau eines Bauwagens bestimmt.

• Die Kinder- und Jugendfarm im Blexersander Seenpark bekommt 2300 Euro aus dem Glückspfennig-Topf für verschiedene Kleinprojekte.

• Für die Weihnachtskinderbuchaktion von Premium Aerotec ist eine Spende von 2000 Euro vorgesehen.

• Der evangelische Kindergarten in Friedrich-August-Hütte will sich eine „Matschküche“ und einen Bauwagen zulegen. Dafür gibt’s 2000 Euro als Zuschuss.

• Der Förderverein der Grundschule Butjadingen bekommt eine Spende von 2000 Euro für die Einrichtung von Leseecken.

• Der Förderverein der Grundschule Ovelgönne kann sich ebenfalls über 2000 Euro freuen. Er will das Geld verwenden, um das Außengelände der Schule herzurichten.

• Die Hospizhilfe Nordenham bekommt 1500 Euro als Zuschuss zur Weiterbildung von Beratern.

• Das Mehrgenerationenhaus in Nordenham will sich einen Anhänger kaufen. Dafür gibt’s 1500 Euro.

• Der Ambulante Hospizdienst der Diakonie wird zur Erstellung eines Info-Flyers mit 1500 Euro unterstützt.

• Die Freie Selbsthilfegruppe Spiel- und Mediensucht in Nordenham bekommt 1500 Euro für Kommunikationsmittel und Weiterbildung von Beratern.

• An den Kindergarten „Lüütje Lüü“ in Schwei gehen 1000 Euro. Damit soll die musikalische Frühförderung unterstützt werden.