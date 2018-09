Elsfleth „Nach dem Krammarkt ist vor Weihnachten“: Was Thorsten Böner als Vorsitzender des Ausschusses für Marktwesen und Touristik nur so dahin sagte, um von einem zum anderen Tagesordnungspunkt überzuleiten, ist zumindest für Sylke Menger und ihre Mitstreiter aus der Nachbarschaft der Elsflether Ortsdurchfahrt Realität: Die Oberrege soll endlich vorweihnachtlich beleuchtet werden, und zwar – wenn irgendwie realisierbar – in diesem Advent.

Der Wunsch, weihnachtliche Stimmung an die Oberrege zu bringen, treibt die Elsflether schon länger um. „Viele kennen Elsfleth nur vom Durchfahren. An der Oberrege muss etwas passieren“, spielte Daniel Röhrl von der SPD an das trostlose Bild einer vollkommen undekorierten Ortsdurchfahrt an.

Jetzt machten Sylke Menger und die Nachbargemeinschaft der Oberrege einen Vorschlag, den der Ausschuss nicht ablehnen konnte: In privater Initiative sollen die 30 Laternen entlang der Straße mit Lichterketten geschmückt werden, die an zwei Meter langen Auslegern herabhängen und ein stimmungsvolles Licht verbreiten. Auch die Ausrüstung der städtischen Laternen mit Steckdosen soll ebenso wie die Anschaffung der Lichterketten über Spenden finanziert werden.

Einige Spendenzusagen liegen schon vor, erklärte Sylke Menger: „Es reicht noch nicht für die ganze Oberrege. Aber wir müssen einen Anfang machen. Und dafür brauchen wir das Okay der Stadt, dass sie die Stromkosten übernimmt und wir die Steckdosen einrichten dürfen.“ Menger ist sich sicher: Weitere Lichterketten-Sponsoren werden sich finden lassen, wenn erst der Anfang geschafft ist. „Das ist eine tolle Idee“, sagte Bürgermeisterin Brigitte Fuchs, die sich über die Initiative freute. „Und der Stromverbrauch der LED-Lichterketten wird uns finanziell nicht umbringen“, so Thorsten Böner (UWE). „Auch das Aufhängen und Abnehmen übernehmen wir“, so Sylke Menger, die ihr Ziel mit Ehrgeiz verfolgt: „Dieses Jahr soll es leuchten.“

Wer die Spendenaktion unterstützen oder sich informieren möchte, kann sich an Sylke Menger unter Telefon 0171/6996302 oder sylkemenger@gmx.net sowie Volker Meier unter Telefon 04404/2442 wenden.