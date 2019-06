Elsfleth Ärger mit der Internetverbindung: Auf dem Land nichts Ungewöhnliches. Doch was, wenn der ganze Betrieb daran hängt? Diese Erfahrung machte erst kürzlich wieder die Familie Glüsing-Lüerßen. Von Ende Mai bis Anfang Juni fielen Internet und zeitweise auch Telefon aus. Eine Lösung konnte erst nach zwei Wochen gefunden werden.

Ihr landwirtschaftlicher Betrieb in Elsfleth läuft schon längst mit modernster Technik: Allein im internetbasierten Kuhmanagementprogramm fallen täglich zahlreiche Buchungen an. Aber auch organisatorische Arbeiten, wie das Abrufen von Unterlagen zur Vorbereitung auf die bevorstehende Abschlussprüfung des Auszubildenden, Lohnabrechnungen, erforderliche Informationen über Futter- und Milchmarkt, Rechnungsstellungen von und für Geschäftspartner, laufen über das Internet und waren somit in der Zeit nicht möglich. „Es basieren so viele Dinge auf dem Internet“, meint Anke Glüsing-Lüerßen. Auch verpflichtende Tiermeldungen muss die Familie regelmäßig vornehmen. „Ein neugeborenes Kalb muss innerhalb von sieben Tagen gemeldet werden“, erläutert Carsten Glüsing-Lüerßen. All diese und noch weitere Dinge laufen normalerweise schon langsam, fielen in besagter Zeit aber komplett aus.

Das Problem besteht seit Jahren, eine bessere Leitung sollte eigentlich bereits liegen. Besonders ärgerlich bei der Geschichte: „Man kommt an keinen ran“, so Anke Glüsing-Lüerßen, die Strukturen bei der Telekom – deren Kunde sie sind – seien „haarsträubend“. Immer wieder spreche man an der Hotline mit wechselnden, teils auch wenig kompetenten und wenig motivierten Mitarbeitern. Einer habe sich zwar etwas mehr dahinter geklemmt. Letzen Endes dauerte die Behebung zwei Tage. Dennoch sind 14 Tage ohne Verbindung zu viel.

Und es war auch nicht das erste Mal, dass die Familie abgeschnitten war: Als ab Herbst 2017 der Radweg an der K 213 gebaut wurde, kam es fast wöchentlich zu Ausfällen, einmal auch fast zehn Tage Gesamtausfall. „Und es dauert immer so lange, bis jemand reagiert“, ärgert sich das Ehepaar.

Daher hat sich die Familie nun an höhere Stellen gewendet: Eine ausführliche Schilderung der Probleme ging per Mail an die MdL des Landkreises, Bürgermeisterin Brigitte Fuchs sowie den Breitbandbeauftragten des Landkreises. Und dies durchaus mit ersten Erfolgen: Noch am selben Tag meldeten sich Björn Thümler (CDU) und Horst Kortlang (FDP) zurück. Thümler versprach gar, einen Spezialisten zu beauftragen, sich mit dem Thema zu befassen. „Wir sollen Bescheid sagen, wenn dieser sich nicht innerhalb einer Woche meldet“, berichtet Anke Glüsing-Lüerßen.