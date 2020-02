Elsfleth Der Haushaltplan der Stadt Elsfleth für 2020 wird zurzeit in den Fachausschüssen beraten. Wesentliche Baumaßnahmen wurden jetzt im jüngsten Bauausschuss vorgestellt.

Das Investitionsprogramm beinhaltet im Wesentlichen Anschaffungen bei den Feuerwehren, Hallenbad und Baubetriebshof (die NWZ berichtete). Zudem werden auch die Sportstätten in Elsfleth auf den neusten Stand gebracht.

• Sportplatz Elsfleth

Auf dem Sportplatz in Elsfleth gibt es nur eine kleinere Baumaßnahme. Der Zaun zum Bahndamm muss auf einem kleinen Teilstück erneuert werden. Die Reparatur soll rund 1000 Euro kosten.

• Turnhalle Alte Straße

Eine Tür der Sporthalle soll in diesem Jahr ausgewechselt werden. Dafür sind im Haushalt 3500 Euro veranschlagt. Der Prallschutz an den Stirnwänden der Halle schlägt ebenfalls mit 3500 Euro zu Buche. Zudem sind die Flucht- und Rettungspläne auszuwechseln, was zusätzlich 1400 Euro verschlingt.

• Turnhalle Eckfleth

Als letzte große Maßnahme in der Turnhalle Eckfleth werden die Sanitärbereiche für Männer und Frauen neu hergerichtet (Instandhaltung Herren- und Damen-WC). Dafür sind 19 500 Euro eingeplant. Der Austausch der Flucht- und Rettungspläne ist mit 900 Euro im Haushaltsplanentwurf vermerkt.

• Neue Staustufe

An der Parkstraße kann jetzt endlich schweres Gerät eingesetzt werden. Nach dem Abriss eines Hauses ist es laut Bauamtsleiter Hartmut Doyen möglich, die dort vorhandene Staustufe zu sanieren, die den Wasserstand in Elsfleth reguliert. Der Neubau der Staustufe, auf den man seit zehn Jahren wartet, ist mit 20 000 Euro veranschlagt.

• Kaimauer Hafen

In diesem Jahr steht wieder eine Bauwerkshauptprüfung der Spundwand des Elsflether Hafenbereichs an. Nach den Worten von Klaus Bollingerfähr vom Bauamt sind dafür 8000 Euro im Haushalt vorgesehen. Alle fünf Jahre sei die Kaimauer zu prüfen. Die Spundwand muss zudem saniert werden.