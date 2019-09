Elsfleth /Berne Hein-Gerd Rehse ist Friseur aus Leidenschaft. „Es ist einfach ein toller Job“, sagt er. „Man kommt mit Menschen zusammen. Man hat Erfolgserlebnisse. Man kann Menschen glücklich machen.“ Der 67-Jährige hat gute Argumente – und macht sich trotzdem große Sorgen um die Ausbildung in seinem Beruf in der Wesermarsch. Neben der Leitung seiner vier Salons ist Hein-Gerd Rehse auch Obermeister der Friseurinnung im Landkreis. Schon im vergangenen Jahr kam man nur knapp um die Schließung der Friseurklasse an der Berufsschule in Brake herum – in diesem Jahr wird es wirklich eng. „Wie haben im ganzen Landkreis zwei Lehrlinge. Das reicht nicht“, erklärt er. Wenn die Klasse geschlossen würde, müssten die Auszubildenden nach Delmenhorst oder Oldenburg fahren – was die Entscheidung für den Lehrberuf noch einmal negativ beeinflussen könnte. Dabei braucht die Zunft dringend Nachwuchs.

Hein-Gerd Rehse selbst hat in diesem Jahr gar keinen Azubi – er hat keinen bekommen. Von den fünf Lehrlingen, die er im vergangenen Jahr eingestellt hat, sind noch vier übrig. „Die machen sich gut“, sagt Rehse.

Eine weitere Auszubildende beschäftigt er nach einem für ihn noch neuen Modell: der Verbundausbildung in Zusammenarbeit mit einem weiteren Salon. „Mein Sohn hat ein Geschäft in Bremen. Seine Auszubildende im dritten Lehrjahr arbeitet nun auch ein paar Tage in der Woche in meinem Salon“, erklärt er.

Diese Auszubildende ist Daniela Suares (22). Sie ist mit ihren Eltern vor sechs Jahren aus Portugal nach Deutschland gekommen, weil ihr Vater in Bremen Arbeit gefunden hatte. Jetzt arbeitet Daniela ebenfalls in Deutschland – für Rehse ein Glücksfall. Er setzt sich für die Zuwanderung von Fachkräften ein. „Da muss sich noch einiges tun“, kritisiert er den hohen Verwaltungsaufwand bei den Behörden. Bis alle Genehmigungen und Ausweise genügten, sei es manchmal ein ziemlicher Zirkus.

In der Wesermarsch werden die Fachkräfte im Friseurberuf dringend gebraucht – denn wo Lehrlinge fehlen, fehlen später auch Gesellen und Meister. Aktuell hat Rehse mit Nicol Jähnke eine ehemalige Auszubildende als Salonleiterin in Berne gewinnen können. „Für Lehrlinge kann ich gute Chancen für eine Übernahme bieten“, sagt er.

Und es tue sich immerhin etwas, wenn auch langsam: die Vergütung der Lehrlinge im Friseurberuf wurde erhöht. Im dritten Lehrjahr bekommt man nun 700 Euro, das sind 100 Euro mehr als zuvor. Weitere Erhöhungen sind noch geplant.