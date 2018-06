Elsfleth /Brake Seit dem 25. Mai ist die neue EU-Verordnung zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch private Unternehmen und öffentliche Stellen in Kraft getreten. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sorgt seitdem in Unternehmen für Gesprächsstoff. Die Emotionen schwanken dabei von entspannter Gelassenheit bis zu besorgten Mienen. Dieses Thema nimmt die Unternehmer Vereinigung Wesermarsch (UVW) zum Anlass, Unternehmen zum offenen Austausch einzuladen. In informeller Runde wird Unternehmern die Gelegenheit gegeben, sich über das Thema und die damit verbundenen Herausforderungen auszutauschen. Frei nach dem Motto „Und wie macht Ihr das eigentlich?“ freut sich Alexander Beilken, 2. Vorsitzender der UVW und Inhaber der Procedes Chenel Beilken Digital Printing Werbegesellschaft mbH, über interessierte Mitstreiter. Eine Mitgliedschaft in der UVW ist für die erstmalige Teilnahme nicht notwendig.

Die UVW lädt deshalb alle interessierten Unternehmen ein, sich am 14. Juni um 18 Uhr in Raum K 209 auf dem Campus Elsfleth (An der Kaje 3, Schiffsführungssimulator-Gebäude) zu treffen.

Die UVW hat es sich zum Ziel gesetzt, der Unternehmerschaft in der Wesermarsch eine gemeinsame Stimme zu geben. Den Mitgliedern geht es darum, die Wesermarsch als innovativen und attraktiven Wirtschaftsstandort zu profilieren und die Vorzüge der Region aufzuzeigen.

In der Jahreshauptversammlung, die vergangene Woche beim Mitgliedsunternehmen Barghorn in Brake stattfand, wurde erneut die Stärke des Vereins als Plattform des informellen Austauschs zwischen Unternehmen aus Gewerbe, Industrie und Handwerk deutlich. Um diesen Austausch zu intensivieren, wurde ein neues Veranstaltungsformat ins Leben gerufen. In regelmäßigen Abständen wollen sich die Unternehmer in zwangloser Atmosphäre treffen, um zu aktuellen Themen und Herausforderungen ihre Erfahrungen auszutauschen und dabei gleichzeitig mehr über die Unternehmen aus der Nachbarschaft zu erfahren. Auftakt des regionalen Networkings ist der Termin zur DSGVO am 14 Juni.

• Anmeldung und Fragen: Wirtschaftsförderung Wesermarsch, Annkathrin Eilermann; Telefon 04401/996924;

eilermann@wesermarsch.de.