Elsfleth /Butteldorf /Brake „Es ist im Moment nicht normal. Es rumpelt überall, sogar bis hinten in die Garagen. Alle Häuser wackeln.“ Und kaum hat Horst-Jürgen Loof das gesagt, muss das Gespräch unterbrochen werden, weil die nächste LKW-Karawane heranrauscht. Eine Unterhaltung ist nicht möglich, man versteht kein Wort. Und tatsächlich: Der Boden unter den Füßen gerät in Schwingungen – und das nicht zu knapp.

Horst-Jürgen Loof wohnt mit seiner Frau Inge in Butteldorf direkt an der Ortsdurchfahrt – und damit direkt an der Umleitungsstrecke, die während der Vollsperrung der A 293 und der B 211 in Oldenburg eine Menge zusätzlichen Verkehr aufnehmen muss.

Spätestens ab 6 Uhr morgens ist es im ansonsten so beschaulichen Butteldorf mit seinen schönen Häusern und der alten Kirche mit der Ruhe vorbei: Dann rollen die Blechlawinen in beide Richtungen und der Geräuschpegel springt von lauschig auf ohrenbetäubend. Ein ruhiger Plausch am Frühstückstisch? Nicht machbar. „Es ist ein Unding. Überall wird in Oldenburg alles aufgerissen, alles dauert lange und wir haben dann das hier“, sagt Inge Loof und zeigt auf die vorbeiführende Fahrbahn: „Am schlimmsten ist es, wenn viele LKW hintereinander hängen, die zu schnell sind.“

Auch Nachbar Rainer Matzke ist sich sicher: „Die meisten sind wesentlich zu schnell. Es ist momentan nicht auszuhalten. Ich kann es nicht anders sagen: Ich könnte kotzen.“ Vor allem zu den Stoßzeiten am Morgen und nachmittags tue sich in Butteldorf verkehrstechnisch die Hölle auf: „Leere Lastwagen knallen hier so durch, das macht den schlimmsten Lärm.“ Auch bei zwei Ortsterminen ist zu beobachten: Am Ortseingang bremsen viele Autofahrer gar nicht oder kaum ab und brettern durchs Dorf.

Deshalb wünschen sich die Anwohner sehnlichst, dass es Geschwindigkeitskontrollen gibt und die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Lastwagen während der Umleitung auf 30 Stundenkilometer im Ort begrenzt wird. „Das wurde in der Vergangenheit auch gemacht, wenn die B 211 gesperrt war“, ist sich Horst-Jürgen Loof sicher und Rainer Matzke ergänzt: „Und vor dem Ortseingang wurde die Geschwindigkeit schon auf 70 Stundenkilometer reduziert.“

Die NWZ fragt beim Landkreis Wesermarsch nach, ob den Butteldorfern während der vier Wochen andauernden Umleitung geholfen werden kann: „Aktuell wird bereits eine Reduzierung der Geschwindigkeit für LKW in Butteldorf auf 30km/h geprüft und bei bestehender Bedarfslage auch angeordnet“, heißt es in einer Stellungnahme. Das macht Hoffnung. Und: „Wie immer wird auf die Einhaltung der Geschwindigkeit auch flankierend durch die Verkehrsüberwachung hingewirkt. Entsprechende Messungen sind für die gesamte Zeit der Umleitung geplant.“

Nicht nur in Butteldorf ist das erhöhte Verkehrsaufkommen deutlich spürbar: In Huntebrück bilden sich regelmäßig längere Rückstaus an der Einmündung auf die B 212, in Elsfleth wird es während der Hauptverkehrszeiten zu einer Herausforderung, von einem der Supermarktparkplätze auf die B 212 aufzufahren und vor Brake hängen die Autos vor der Ampelkreuzung bis zur Einfahrt zum Rehau-Gelände in der Warteschleife.

Video

Ein Video sehen Sie unter www.nwzonline.de/videos