Elsfleth In der Ecke sitzt eine Frau auf einem dicken Kissen. Sie stillt ihr Baby, während sie mit einer anderen Mutter lachend plaudert. Daneben liegt ein kleiner Junge auf dem Bauch und stemmt seinen Oberkörper mit seinen noch wackeligen Ärmchen nach oben. Stolz lacht er, als es ihm gelingt. Der kleine Mann daneben ist schon ein bisschen weiter: Er hat den Dreh mit dem Robben und Vorwärtskommen schon raus und erobert sich einen bunten Ball aus all dem Spielzeug, das hier in der Mitte liegt.

Es ist die Mitte im offenen Elterntreff „Café Kint“ des Krabbelgruppeninformationsteams im evangelischen Gemeindezentrum Elsfleth am Nicolai-Platz 3. Immer alle zwei Wochen dienstags in den geraden Kalenderwochen kommen im Café Kint in der Zeit von 9 bis 11 Uhr Eltern mit ihren Kindern in zwangloser Runde zusammen.

Geleitet wird das Angebot von Waltraud Ralle-Klein, Pädagogin und Leiterin des örtlichen Familien- und Kinderservicebüros in Elsfleth, und der Kinderkrankenschwester Wilma Bitter. Letztere ist neu im Team für die südliche Wesermarsch, das neben dem Café Kint in Elsfleth auch eines im evangelischen Gemeindehaus Kirchhammelwarden in Brake anbietet. Dieses findet in den ungeraden Kalenderwochen freitags von 9 bis 11 Uhr statt.

Dass es überhaupt so etwas wie eine Leitung des offenen Elterntreffs gibt, liegt daran, dass dort auch Fragen zur Entwicklung der Kinder, zur Ernährung, zum Stillen und Abstillen, zur Babypflege und Probleme besprochen werden können. Entweder in der Runde oder in Einzelgesprächen, wie Waltraud Ralle-Klein betont: „Es kann über alles aus dem Alltag mit einem Kind gesprochen werden, deshalb bilden wir im Team die pädagogische und die medizinische Komponente ab.“

Wilma Bitter hat als Kinderkrankenschwester noch bis zum vergangenen Jahr in der Oldenburger Kinderklinik gearbeitet. „Aber mir war die Präventionsarbeit so wichtig. Ich habe bei meiner Arbeit gesehen, wie unerfahren junge Mütter of sind. Deshalb wollte ich mich verändern“, erzählt Wilma Bitter: „Wir besprechen hier nicht die erschütternden Probleme, die kommen akut, sondern die Fragen, die im Alltag aufkommen.“

Früher hätten meist mehr Generationen einer Familie unter einem Dach gelebt. „Da waren die Mütter und Omas eine Unterstützung, haben vieles gezeigt und erklärt.“ Heute seien junge Eltern meist auf sich gestellt, Ängste seien größer, der Alltag sei hektischer und der Druck von außen größer.

Wer nun aber glaubt, dass in der Runde nur über die lieben Kleinen gesprochen wird, der täuscht sich. Es wird geklönt: Neuigkeiten aus Elsfleth, was tut sich im Garten, aus welchem Holz ist die Treppe im eigenen Haus gebaut – eigentlich gibt es nichts, über das nicht geplaudert werden kann.

Das Krabbelgruppeninformationsteam ist ein gemeinsames Projekt der Wohlfahrtsverbände und des Landkreises Wesermarsch, das zur Hälfte vom Land Niedersachsen und dem Landkreis Wesermarsch finanziert wird. Das Team kann auch von Elterngruppen angefordert werden, wenn über ein bestimmtes Thema gesprochen werden soll. Ansprechpartnerin ist Waltraud Ralle-Klein: Telefon 04404/50441 oder fuks.elsfleth@sozialwerk-wesermarsch.de