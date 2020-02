Elsfleth Das Leben auf dem Land prägte auch ihr gemeinsames Leben. Ilse und Günther Thümler wuchsen beide in landwirtschaftlichen Betrieben auf. 1957 lernte sich das Paar über die Landjugend Neuenfelde kennen und lieben – zwei Jahre später stand die Verlobung ins Haus.

Die Hochzeit wurde am 27. Februar 1960 mit einer großen Feier in Mentzhausen begangen. Daran erinnert sich das Paar noch heute gerne zurück. Im selben Jahr pachteten Ilse und Günther Thümler eine kleine Landstelle in Neuenfelde und erwarteten die erste von insgesamt fünf Töchtern. „Ich war mein ganzes Leben nur von Frauen umgeben“, betont Günther Thümler lachend.

1965 entschloss sich das Ehepaar, einen größeren bäuerlichen Betrieb in Neuenfelde zu pachten, den sie 35 Jahre lang mit Leidenschaft führten. Die ganze Familie war stets in die Arbeit auf dem Hof eingebunden und liebte das Leben auf dem Land.

Als Mitglieder des dortigen Bürgervereins engagierte sich das Paar für Neuenfelde und schloss eine gute Freundschaft mit den Nachbarn, die noch heute anhält. Trotz Umzug in ein Einfamilienhaus in Lienen – nachdem sie ihren Hof Anfang 2000 aufgaben – trifft sich das Paar alle vier Wochen zum gemeinsamen Kartenspielen mit der ehemaligen Nachbarschaft. Auch gemeinsame Fahrradtouren finden seit vielen Jahren statt.

Den Hof aufzugeben fiel Ilse Günther zunächst nicht leicht. Deshalb suchte das Paar ein neues Heim, das von viel Land umgeben war – und wurde in Lienen fündig. Günther Thümler gewöhnte sich schnell an das neue Zuhause. Seine Zeit widmet er gerne dem Gewächshaus im Garten.

Rückblickend auf 60 Jahre gemeinsames Leben ist sich Ilse Thümler sicher: „Man kann immer verschiedener Meinung sein, aber man muss sich auch wieder vertragen.“ Und das haben die beiden stets getan. Der Zusammenhalt untereinander und innerhalb der gesamten Familie ist besonders groß.

Die heute noch lebenden vier Töchter und die mittlerweile sechs Enkelkinder haben sich im nahen Umkreis niedergelassen. Die Familie hält zusammen und unterstützt sich, wann immer es notwendig ist. Darauf sind Ilse und Günther Thümler sehr stolz.

Hinzu kommt jede Menge Humor, den die beiden teilen. Gemeinsames Lachen und kleine Neckereien gehören einfach zu ihrem Leben dazu. Und Lachen ist bekanntlich gesund.

Im Kreise ihrer Liebsten wird das Paar die gemeinsamen 60 Ehejahre feiern.