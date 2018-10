Elsfleth Der einzige deutsche Frachtsegler macht wieder die Leinen los! Zum vierten Mal läuft die „Avontuur“ zur großen Frachtsegelreise aus, um ökofaire Produkte zu transportieren. Am Mittwoch, 10. Oktober, gegen 16 Uhr wird die Crew in Elsfleth die Segel des fast 100 Jahre alten Zweimasters setzen, um sich auf neunmonatige Frachtfahrt zu begeben.

Die 15-köpfige Mannschaft besteht aus professioneller Besatzung und Mitseglern aus Deutschland, Kanada, Finnland, Frankreich, der Schweiz und den Niederlanden. Von Elsfleth gelangt der Gaffelschoner über die Weser in die Nordsee und wird nach Durchfahrt durch den Ärmelkanal Ende Oktober den Hafen von Cherbourg in der Normandie erreichen.

Nach einigen Stopps in französischen und portugiesischen Häfen läuft der Gaffelschoner voraussichtlich Anfang Dezember in den Hafen von Teneriffa in Spanien ein. Von dort begibt sich die „Avontuur“ kurz nach Weihnachten über den Atlantik auf der Barfußroute in Richtung Karibik, wo sie Kaffee, Kakao, Rum, Gin und andere Waren laden wird. Von dort gelangen Crew und Frachtsegler mit den Passatwinden über den Nordatlantik auf die Azoren. In Europa wieder angekommen, geht die Reise weiter nach England, ehe der Gaffelschoner im Juli zurück in seinen Heimathafen nach Elsfleth einläuft.

Die Mission der „Avontuur“ ist es, einen alternativen Seetransport aufzuzeigen. Das 44 Meter lange und knapp 6 Meter breite Frachtsegelschiff wurde 1920 in den Niederlanden gebaut. Kapitän und Initiator Cornelius Bockermann baute von 2014 bis 2016 mit der Hilfe von 160 Freiwilligen in der Elsflether Werft die „Avontuur“ zurück zu einem fahrtüchtigen Frachtsegler, nachdem dieser in den 1960er Jahren als Küstenmotorschiff umgerüstet worden war.

Hinter der „Mission Zero“ steht das in Elsfleth ansässige Unternehmen Timbercoast, welches eine Alternative zur herkömmlichen Verschiffung aufzeigt. Containerriesen, die rund 90 Prozent der globalen Fracht befördern, sind zwar effizient, aber treiben durch ihre freigesetzten Schadstoffe den Klimawandel voran. Die CO²-Emissionen des weltweiten Seefrachtverkehrs werden sich laut Prognosen bis 2050 sogar mehr als verdreifachen. Umweltschutzbestimmungen wie zur Vermeidung der Nutzung von Schweröl im Frachtverkehr greifen bereits an Land, wohingegen auf See diese Richtlinien größtenteils noch fehlen.

Mit knapp 70 Tonnen Ladung kann die „Avontuur“ natürlich nicht die Menge wie ein Containerschiff befördern, jedoch werden beim Warentransport mit der allein von Wind angetriebenen „Avontuur“ keine schädlichen Stoffe freigesetzt.