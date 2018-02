Elsfleth /Grüppenbühren Das Geld verschwindet im „Regiomat“ an der Bundesstraße in Grüppenbühren (Gemeinde Ganderkesee). Die Nummer eingeben und schon fährt im Innern des Automaten eine Lade nach oben und nimmt die Ware entgegen – Eier oder Kartoffeln sind es. „So wird die Ware nicht beschädigt“, erklärt Landwirt Ronald Bredendiek. Dessen Familie verkauft bereits seit 20 Jahren auf der Einfahrt vom Hof Schütte an der Grüppenbührener Straße in der Nähe der Autobahnauffahrt Ganderkesee-West Kartoffeln. Und seit einigen Monaten auch Eier in einem extra aufgestellten Automaten. In Elsfleth steht eine weitere „Kartoffelkiste“ des Landwirts an der Oberrege.

„Wir wollten unsere Kartoffelkiste vergrößern“, erklärt Bredendiek, während er mit seiner Lebensgefährtin Martina Kautz den neuen Automaten befüllt. Die „Kartoffelkiste“ ist ein beheizter Holzverschlag, an dem sich die Kunden seit Jahren direkt an der Straße mit großen Kartoffelsäcken versorgen können. „Das schätzen viele, dass sie im Vorbeifahren einkaufen können“, so Bredendiek. Auch wenn dieser „Schnelleinkauf“ zur heutigen Zeit zu gehören scheint, „unsere Kunden sind das schon lange gewohnt“.

Hofverkäufe hat es bei den Bredendieks schon früher gegeben. „Da unser Hof aber etwas außerhalb liegt, sind wir eben schon vor gut 20 Jahren auf diese Art des Verkaufs umgestiegen“, erklärt Ronald Bredendiek. Zudem verkauft ein Wochenmarktbeschicker die Bredendiek’schen Erdäpfel in Oldenburg. Überschüsse aus der Kartoffelproduktion gehen laut Ronald Bredendiek dann gegebenenfalls noch an den Großhändler. So haben sich in den vergangenen Jahrzehnten verschiedene Standbeine ausgebildet.

Im neuen Automaten, der zur „Kette“ der Regiomaten gehört, verkauft der Landwirt nun auch kleinere Gebinde. Die Kartoffeln stammen, wie auch schon die in der großen „Kartoffelkiste“, alle aus eigener Produktion. Und auch das Verpacken und Säubern der Kartoffeln wird alles am Hof Bredendiek direkt erledigt. „Wir bürsten aber nur ab und waschen nicht“, erklärt der Landwirt. Dies sei ohnehin besser für die Haltbarkeit der Erdäpfel. „Nur die Eier kaufen wir von einem anderen Hof aus der Region an.“

Der Automat ist also eine Ergänzung zum bisherigen Angebot. „Die Kartoffelkiste können wir nur beheizen, um die Kartoffeln vor Frost zu schützen“, sagt Bredendiek. Hier liege ein Vorteil des neuen Automaten: „Der kühlt oder heizt je nach Bedarf, so dass auch die Eier entsprechend gelagert werden können.“ Solche Neuerungen brauchen immer etwas Zeit, bis sie angenommen werden. Zu Anfang habe es leichte technische Probleme gegeben. Zudem „müssen sich die Kunden an den Automaten gewöhnen“, sagt Martina Kautz.