Elsfleth /Hamburg /Sao Miguel Kurs auf die Heimat: Der einzige deutsche Frachtsegler Avontuur, der Waren klimafreundlich per Windkraft über den Seeweg transportiert, hat am Wochenende São Miguel auf den Azoren verlassen. Vollbeladen mit ökofairen Waren aus Übersee befindet sich sich das Schiff nun auf dem Rückweg und wird am 6. Juli im Hafenmuseum Hamburg am Bremer Kai erwartet. Dort werden die fair gehandelten und größtenteils ökologischen Produkte wie Kakao, Kaffee, Rum und Rotwein, aber auch Honig und Salz im Rahmen eines „Arrival Events“ traditionell per Hand gelöscht.

Im Oktober 2018 startete die Avontuur mit ihrer 16-köpfigen Besatzung im Heimathafen Elsfleth, um über Südamerika, die Karibik, Mittelamerika und Kanada ihre vierte Frachtreise zu unternehmen.

Der Frachtsegler, der für das Projekt Timbercoast fährt, ist das Symbol für eine Bewegung, die aufzeigen möchte, welche immense Menge an Schadstoffemissionen durch die weite Trennung von Produktionsstätte und Vertriebsort entstehen und auch die Lösung durch emissionsarmen Seetransport bietet.

Das Umweltprojekt für sauberen Warentransport auf See, „Timbercoast – cargo under sail“, will den Wandel zur sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit in die Schifffahrtsindustrie bringen – zum Schutz der Umwelt und für die nachfolgenden Generationen. Die für die Schokoladenhersteller Zotter und Choco del Sol, Teikei Coffee, Cafe Chavalo, El Rojito, die Fair Trade Pioniere El Puente, Knut Hansen Gin und Hardenberg Distillery geladenen Waren gewinnen mit dem klimafreundlichen Transport mit der Avontuur zusätzlich an Nachhaltigkeit. An Bord sind auch Waren wie Kaffee, Rum, Korn, Wein, Honig und Salz. Mit dem Handel dieser Waren finanziert Timbercoast das Umweltprojekt zu einem Teil. Bevor es auf den letzten Teil der Reise ging, wurden in Horta noch der berühmte Peter Café Sport Gin do Mar und Bio Honig geladen.