Elsfleth Dieser Sommertag mitten im Oktober zauberte hunderten von Besuchern ein Lächeln ins Gesicht. Nicht nur, weil Wettergott Petrus diesen Sonntag mit Verwöhntemperaturen von 25 Grad (im Schatten!) beschenkte, auch der Elsflether Gewerbe- und Handelsverein hatte beim traditionellen Herbstmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag für viele Attraktionen gesorgt. Sie machten bunten Herbst noch ein bisschen bunter, als er eh schon ist. Von Beginn an herrschte in Elsflether „guter Stube“ vom Rathausplatz bis zum Ende der Steinstraße Trubel und prächtige Stimmung.

Und so war der Blick aus der Gondel des Krans vor dem Denkmal am Rathausplatz in diesem Jahr besonders lohnenswert: die Aussicht in luftiger Höhe reichte weit über die Grenzen der Stadt hinaus in die weite Wesermarsch. Bodenständig dagegen präsentierten sich die Moorriemer Treckerfreunde, ihre knatternden und liebevoll gepflegten Schätzchen aus vergangenen Jahrzehnten waren nicht nur für Treckerfans ein Hingucker. Unverzichtbar im Herbst: Kürbis und Kohl, frische Eier und Kartoffeln, leckere Konfitüren, Öle und Essige mit und ohne Kräuter, Honig und Zwiebelkuchen frisch vom Blech, herbstliche Brotsorten und ein Imbiss an den verschiedenen Ständen – es wurde nach Herzenslust probiert und auch gekauft – und es wurde das Gewicht der Kartoffeln im Eimer geschätzt.

Während die Kinder Spaß auf der Hüpfburg, im Kettenflieger, oder beim Seiledrehen hatten, nutzten die Großen die Gelegenheit, das Sommerfeeling noch einmal zu verstärken. Cuba Libre, Caipi, Sex on the Beach oder alkoholfreie Cocktails schmeckten bei diesen Temperaturen lecker wie im Urlaub.

Wer schon den nächsten Urlaub plant, konnte sich bei der Fahrzeugausstellung über ein passendes Auto beraten lassen und falls es zu einem Kaufvertrag gekommen war, die Neuerwerbung am Timbercoast-Stand mit einem Probeschluck Avontuur-Rum begießen. Aber auch die kommenden kalten Monate wurden nicht vergessen. Beim Kauf von bunt-warmen Filzpuschen war klar: Der nächste Winter kommt – er darf sich aber noch viel Zeit lassen.