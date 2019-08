Elsfleth Wie die Klimaziele der Europäischen Union durch die energetische Sanierung von 22 Millionen Häusern in der Nordseeregion erreicht werden können, ist das Thema des Forschungsprojektes „Indu-Zero“ der Jade Hochschule.

40 Projekt-Partner aus den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, Schweden, Norwegen und Deutschland waren kürzlich auf dem Elsflether Campus der Jade Hochschule zusammengekommen, um Vorschläge zu erarbeiten, wie die derzeit hohen Kosten der energetischen Sanierung von bestehenden Wohngebäuden gesenkt werden könnten.

„Wohnungsgesellschaften stehen vor der Herausforderung, ihren Bestand energetisch zu sanieren. Die Kosten hierfür können aber nur in sehr geringem Maße auf die Mieter umgelegt werden. 92 Prozent müssen die Gesellschaften selber tragen“, erklärte Gastgeberin Dr. Kerstin Lange, Professorin für Transportwirtschaft und Projektlogistik. Das Interesse von Wohnungsbaugesellschaften an kostengünstigen Sanierungsmöglichkeiten sei demnach groß. Durch eine automatisierte Fertigung von Hausisolierungselementen und höhere Fertigungszahlen könnten die Kosten für die Sanierung gesenkt werden. Das Ziel des Forschungsprojektes ist daher, ein Standard-Sanierungspaket zu realisieren, das mit minimalen Veränderungen pro Land angewendet werden kann.

Nachhaltige Lösungen zur Energiegewinnung und zur Steigerung des Wohnkomforts – beispielsweise Sonnenkollektoren oder Wärmepumpen – sollen integriert werden. „Das Sanierungspaket könnte wie eine Jacke über dem Haus platziert werden“, sagte Lange. Die Produktion der Elemente ist in den gängigen Produktionsanlagen zu so hohen Stückzahlen jedoch noch nicht möglich – hierfür soll eigens eine Fabrik entworfen werden.

Aufgabe der Jade Hochschule ist es, logistische Konzepte zu entwickeln und auf ihre Machbarkeit zu prüfen. „Der Entwurf einer innovativen Fabrik stellt die Logistik vor große Herausforderungen“, betonte Lange. „Nicht nur auf der Seite der Zulieferlogistik sind Konzepte für die eingehenden Transport- und Materialströme zu entwickeln. Auch auf der Seite der Outbound-Logistik müssen neue Lösungen gefunden werden.“

Die Projekt-Partner informierten sich während des Treffens auch bei der Wohnungsbaugesellschaft Gewoba unter anderem über eine landesspezifische Herausforderung der energetischen Sanierung von Häusern in Deutschland: den Artenschutz.

„Gerade an älteren Bestandshäusern sind im Laufe der Jahrzehnte an und in den Gebäuden Brutstätten von Vögeln entstanden“, sagte Lars Gomolka, Leiter der Bestandstechnik bei Gewoba. Im deutschen Bundesnaturschutzgesetz sei festgehalten, dass unvermeidbare Eingriffe in die Natur durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden müssten. So müssten die Brutstätten durch Nistplätze oder Nistbauhilfen an den Fundorten ersetzt werden. „Diese Erkenntnis ist für unser Projekt sehr wichtig“, sagte Lange. „Denn wir müssen in unsere Isolierungsmodule für Fassaden nun die Nistplätze inte-grieren. Das hatten wir nicht berücksichtigt. In anderen europäischen Ländern bestehen diese Anforderungen nicht.“

Ein weiteres landesspezifisches Problem sei die erforderliche „Spechtsicherheit“ der Fassaden. Spechte ernähren sich von Insekten und Kleintieren, die in altem Holz leben – und hacken hierfür Löcher auch in die Holzfassaden von Häusern. So kann Regenwasser eindringen und zu erheblichen Schädigungen der Dämmung führen. „Allein für die Schließung dieser Löcher, ohne Beseitigung weiterführender Schäden, schlagen bei uns jährlich Kosten in sechsstelligem Bereich zu Buche“, berichtete Gomolka.

Das Projekt wird durch das europäische Programm Interreg NSR (Nordseeregion) über drei Jahre gefördert. Die Partner aus den sechs Nordseeanrainerstaaten stammen aus dem Bildungssektor, dem Bausektor, Wohnungsunternehmen, Industrie und Behörden.