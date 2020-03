Elsfleth Frischer Rohmilchkäse direkt vom Bauernhof: Bei Familie Büsing in Elsfleth werden jetzt drei Sorten angeboten. Drei farblich unterschiedliche Etiketten kennzeichnen die Geschmacksrichtungen: gelbe für Natur-Käse, rote für Paprika-Knoblauch und hellgrüne für Kräuter der Provence. Klaudia und Torsten Büsing hatten lange mit dieser Idee der Direktvermarktung gerungen. Jetzt ist es so weit: Geöffnet ist immer donnerstags von 16 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Auf dem Hof von Torsten und Klaudia Büsing erfreuen sich 150 Milchkühe bester Gesundheit. Nach dem Auftrieb im Frühjahr stehen sie täglich mehr als sechs Stunden auf der Weide. Morgens und am späten Nachmittag werden die Tiere gemolken. „Wir produzieren genfreie Weidemilch“, betont Torsten Büsing (38). Die Kühe stünden mindestens 120 Tage im Jahr draußen.

In einer landwirtschaftlichen Fachzeitschrift erfuhren Klaudia und Torsten Büsing von einer mobilen Käserei. Ein kleiner Betrieb aus Stade käme mit einem speziellen Anhänger zu den Höfen und käste vor Ort. Ein anderes Geschäftsmodell sah vor, die Milch abzuholen und in Stade den Käse herzustellen, reifen und lagern zu lassen. „Das war vor drei Jahren“, erinnert sich Klaudia Büsing (38).

Das Elsflether Ehepaar jedenfalls sah sich das Geschäft von Elena Martens an, das sie zusammen mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Stade betreibt. „Sie selbst haben nichts mit Landwirtschaft zu tun“, merkt Torsten Büsing an. Elena Martens hatte fünf bis sieben Landwirte gesucht, mit denen sie ihre Käserei aufbauen wollte. Das Geschäft lief gut. Die Käserei war ausgelastet. Selbst einen Käser zu finden, sei nahezu aussichtslos, merkt Klaudia Büsing an. Das berge zudem viel Risiko.

Als es jetzt für Familie Büsing die Möglichkeit gab, ebenfalls Milch nach Stade liefern zu können, nutzten Klaudia und Torsten Büsing die sich ihnen bietende Chance. Die erste Lieferung von 1000 Litern Milch erfolgte vor rund fünf Wochen. „Wir zahlen fürs Abholen, für das Käsen und fürs Lagern“, erzählt Torsten Büsing. 100 Kilogramm Käse kämen als Wert zurück. Die ersten Käselaibe lagern nun in einem speziellen Kühlschrank.

Der Käse wird direkt vom Hof verkauft. Vom Amt kam grünes Licht. Der Veterinär habe alles begutachtet und genehmigt, freut sich Klaudia Büsing. Die Mutter von drei Söhnen ist staatlich geprüfte hauswirtschaftliche Betriebsleiterin und weiß mit Lebensmitteln umzugehen. Mehr als drei Käsesorten wolle sie momentan aber nicht anbieten, sagt sie. Ob es mehr wird, müsse sich finden. „Das wird die Erfahrung zeigen“, merkt die 38-Jährige an. Der Preis steht fest: 100 Gramm kosten 2,20 Euro, egal, ob Käse mit einem gelben, roten oder hellgrünen Etikett.

Käse aus Büsing’s Weidemilch soll zu einem Markenzeichen werden. Wenn das Geschäft läuft, würde jährlich Milch von ein bis zwei Kühen nach Stade geliefert. Von der gesamten Milchmenge her, die ausschließlich an die Molkerei Ammerland geliefert werde, fiele das nicht ins Gewicht, so Torsten Büsing. Er ist staatlich geprüfter Betriebsleiter und bildet auf dem elterlichen Betrieb auch aus.

Johanne Schmidt (23) ist im zweiten Lehrjahr. Sie wird bald auf einen anderen Hof wechseln. Was sie vermissen wird: natürlich den schmackhaften Käse; vor allen die Sorte Kräuter der Provence.