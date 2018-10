Elsfleth Die Klappbrücke beim Huntesperrwerk in Elsfleth kann derzeit aufgrund einer technischen Störung zwar bewegt, nicht aber – wie aus Sicherheitsgründen erforderlich – bei geschlossener Brücke verriegelt werden. Wie der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) auf Nachfrage der NWZ mittelt, arbeite man mit Hochdruck an der Fehlersuche und Problemlösung. Bis auf Weiteres könne die Brücke deshalb nicht von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden, um die Weserhalbinsel Elsflether Sand zu erreichen. Diese ist nur über Berne-Ohrt zu erreichen. Die Sturmflutschutz-Funktion des Sperrwerks selbst sei durch den Defekt in der Brückenverriegelung nicht beeinträchtigt, teilt NLWKN-Pressesprecher Carsten Lippe mit.