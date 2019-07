Elsfleth Und wenn ihr das Telefon einen Moment Pause gönnt, kommen wie bestellt Urlauber und Einheimische ins Büro, die sich etwa für eine Radtour anmelden wollen oder nach einem Elsflether Stadtplan verlangen. Alltag in der Touristik-Info.

Lea Gehlhaar mag ihren Beruf. Seit März 2015 gehört sie dem Team an, mittlerweile leitet die 31-Jährige das Büro. Die Elsfletherin hatte in Oldenburg Lehramt studiert, doch mittlerweile widmet sie sich einer anderen Herausforderung. „Ich mache jetzt meinen Fachwirt Tourismus“, erzählt sie.

In der Touristik-Information an der Kaje bleibt an diesem Morgen zwar nicht viel Zeit zum Verschnaufen. Aber einige Planungen sind doch schon weit fortgeschritten. Einen besonderen Höhepunkt plant die Touristik-Information Elsfleth für Samstag, 17. August. An der Elsflether Kaje wird es ein Weinfest geben in Verbindung mit einer Wasser-Licht-Schau.

In Zusammenarbeit mit „Flames of Water“ aus Jade ist eine große Wassershow an der Kaje beim Kran und Wohnmobilstellplatz geplant. Auch der Kran soll mit Lichtinstallationen inszeniert werden. Der Museumsgarten wird ebenfalls in die Show integriert und soll mit Lichtelementen ausgeschmückt werden. Die Vorstellung beginnt beim Einsetzen der Dämmerung gegen 21.30 Uhr. Das Weinfest beginnt bereits am späten Nachmittag gegen 16 Uhr und soll in einer lauen Sommernacht enden. Auch Livemusik ist geplant.

Eine weitere Veranstaltung wird ebenfalls vorbereitet. Im vergangenen Jahr wurde erstmals „Singen unterm Weihnachtsbaum“ auf dem Rathausplatz angeboten. Wie Lea Gehlhaar betont, soll wegen des großen Zuspruchs diese Veranstaltung nun fest ins Jahresprogramm aufgenommen werden. Termin ist am Freitag vor dem dritten Advent, diesmal also am 13. Dezember.

• Die Touristik-Information, An der Kaje 1a, ist zu erreichen unter der Telefonnummer 04404/50460. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr sowie von 13.30 bis 17 Uhr; bis einschließlich August ist auch samstags, sonntags und feiertags von 11 bis 15 Uhr geöffnet.

Meine Lieblingstasse

Lea Gehlhaar zeigt einen größeren Becher in der Touristik-Information an der Kaje. „Das ist der Elsflether Pott“, sagt die 31-Jährige lächelnd. „Mein Lieblingsbecher“, ergänzt sie noch. Diese stattliche Tasse, an deren Henkel auch ein Löffel hängt, mit mehreren Motiven wie Anker, Steuerrad und Segelschiff geschmückt, ist auch ein schönes Geschenk und wunderbares Andenken.

Mein Lieblingsplatz

Lea Gehlhaar wohnt in Oldenburg. Für sie gibt es kaum etwas Schöneres, als mit einer Tasse Tee auf ihrem Balkon zu sitzen und den Blick über Oldenburg schweifen zu lassen. Ihre Wohnung liegt in Eversten. Markante Gebäude oder Kirchen sind es nicht, die sie ganz besonders gern anschaut. Es sei das Häusermeer, die Ansicht der vielen unterschiedlichen Fassaden, die architektonische Vielfalt, die sie fasziniere.



Das mag ich an der NWZ

„Dass ich über die Region informiert werde“, stellt Lea Gehlhaar fest. Und dabei sind ihr nicht nur die Nachrichten wichtig, die ja auf jeden Fall zu einer Berichterstattung dazuzählen. Sie mag auch die längeren Geschichten, die sich speziell einem Thema widmen. Auch das macht nach ihren Worten eine gute Tageszeitung aus.

Das macht mir Sorgen

Darüber, was ihr Sorgen bereite oder sie betrübe, müsse sie intensiver nachdenken, sagt Lea Gehlhaar. „Das ist eine Sache der inneren Einstellung“, sagt die 31-Jährige. Sie versuche alles Negative umzuwandeln, so dass etwas Schönes daraus werde, erklärt sie und betont, dass sie ein positiv gestimmter Mensch ist.

Das macht mir Freude

In der letzten Zeit habe sie viele Veranstaltungen geplant und dabei auch viel Arbeit investiert. Wenn dann alle zufrieden und mit einem Lächeln nach Hause gehen, freue sie das natürlich und zeige, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird. „Das motiviert“, sagt sie. Ihre Arbeit, die sie gemacht habe, werde bestätigt. „Das freut mich“, sagt sie.

Dafür stehe ich nachts auf

Für die Familie, Freunde und Bekannte, die sie um Hilfe bitten oder in Not geraten sind, sei sie jederzeit zur Stelle. Sie stehe natürlich dann auch mitten in der Nacht auf, das sei doch selbstverständlich, betont Lea Gehlhaar. Ansonsten wache sie nachts nicht ohne triftigen Grund auf, merkt die Oldenburgerin an.