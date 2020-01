Elsfleth Noch ist die Deichstraße in Elsfleth eine Sandpiste. Nur zu Fuß auf den Bürgersteigen können die Anwohner zu ihren Häusern gelangen. Doch das soll sich schon in dieser Woche ändern. „Alle Leitungen sind verlegt, wir werden mit den Pflasterarbeiten beginnen“, sagt Bauamtsleiter Hartmut Doyen zum aktuellen Stand. In der Straße waren zuvor neue Abwasserkanäle verlegt worden, auch die Strom-, Gas- und Telefonleitungen wurden ausgetauscht.

„Dazu mussten sich alle Anbieter untereinander absprechen, deshalb haben die Bauarbeiten länger gedauert als normal“, erklärt Doyen. Weil die Deichstraße eher schmal sei, hätten die Unternehmen kein großes Gerät einsetzen können. Die Sanierung der Straße gehört zum großen Projekt Innenstadtsanierung. Und das wird auch im neuen Jahr fortgesetzt. „Weiter geht es am Wempe-Platz bis zum Rittersweg und dem Boltenhof“, erklärt der Bauamtsleiter. Auch dort werden Schmutz- und Abwasserleitungen verlegt und die Versorgungsleitungen erneuert. Hinterher wird der Bereich neu gepflastert. Im Jahr 2021 sind dann nach den Planungen von Hartmut Doyen die Steinstraße und der Parkplatz Mitte an der Reihe.

Gute Nachrichten gibt es von der Baustelle an der Elsflether Hafenstraße. Der letzte Abschnitt bis zum Marktplatz ist fast fertig gestellt. „Es werden gerade Bordstein und Regenrinne gesetzt“, erklärt Doyen. Dann wird gepflastert und der Asphalt aufgebracht. Damit ist eine Baumaßnahme beendet, die die Anwohner und die angrenzenden Geschäfte auf eine harte Probe gestellt hat.