Elsfleth Zahlreiche Haushalte, aber auch Betriebe und öffentliche Einrichtungen waren am Mittwoch im Elsflether Innenstadtbereich gar nicht oder nur verspätet telefonisch zu erreichen. Bereits seit Dienstagabend seien Telefon und Internet gestört gewesen, teilte ein Anwohner der NWZ mit. Nach seiner Auskunft dauerte die Störung von Dienstagabend, 21.10 Uhr, bis Mittwochmittag, 12.20 Uhr, an. Aber auch noch am Mittwochnachmittag sind Anschlüsse in Bereich der Kaje nicht zu erreichen – darunter auch die Elsflether Touristik-Information.

Obwohl auch Anschlüsse des Oldenburger Telekommunikationsunternehmens EWE betroffen waren, teilte die Pressestelle auf Anfrage der NWZ mit, dass es in der EWE-Infrastruktur kein Problem gegeben habe. Die Pressestelle der Deutschen Telekom konnte zunächst keine Angaben machen. Somit blieb zunächst unklar, wie viele Anschlüsse und welche Bereiche genau betroffen waren. Dem Vernehmen nach waren mindestens der Bereich Bahnhofstraße, An der Kaje, Deichstraße und Teile der Peterstraße mit Nebenstraßen betroffen. Auch die Ursache der Störung war nicht zu ermitteln.

Ob die Störung mit Bauarbeiten in der Deichstraße zusammenhing, wie zunächst vermutet, blieb ebenfalls offen. Die ausführende Firma prüfte nach Angaben aus dem Rathaus am Mittwochvormittag intensiv mögliche Schadensursachen, sei sich dann aber sicher gewesen, nicht im Leitungsbereich gebuddelt zu haben.

Ein Anwohner aus der Bahnhofstraße hatte sich nach eigener Aussage bereits am Dienstagabend um Informationen bei seinem Anbieter, der Telekom, um Auskünfte bemüht. Als die Probleme anhielte, wählte er mit dem Handy gegen 22 Uhr die Nummer der Störungsstelle. Dort erhielt er allerdings nur die Banddurchsage von einer 90-minütigen Wartezeit. Daraufhin verschob er dieses Vorhaben auf den Mittwochmorgen. Dort habe ihm eine Computerstimme nach Eingabe seiner Telefonnummer schließlich die Störung zwar bestätigt, so der Elsflether, die Behebung des Schadens allerdings erst für 15 Uhr in Aussicht gestellt. Zumindest bei ihm ging es dann immerhin knapp drei Stunden schneller.