Elsfleth Honigbiene oder Wildbiene? Was diese beiden Bienenarten unterscheidet, erfuhren in der Grundschule Alte Straße die Mädchen und Jungen der Naju-Kindergruppe. Zum ersten Treffen hatten sich 35 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren angemeldet. Gemeinsam wurden mit den Gruppenleiterinnen Anna-Theresa Max, Maraike Kölpin und Nabu-Mitglied Jessica Jacobs aus alten Konservendosen auch kleine Insekten-Hotels gebaut. Ganz aktiv haben an dem Tag Merle Kölpin und Sebastian Max mitgeholfen.

Die Kinder der Naturschutzjugend (Naju) im Naturschutzbund (Nabu) Deutschland möchten sich mit weiteren Elsflether Kindern treffen, um das Interesse an der heimischen Natur zu wecken. In diesem Frühjahr werden kleine Bauprojekte und eine Müllsammelaktion am Hunte- und Weserufer angeboten. Im Sommer ist ein Erlebnisspaziergang im Stadtwald geplant. Ein anderes Mal dreht sich alles „Rund um Kräuter“, es werden verschiedene Rezepte mit Kräutern ausprobiert. Im Herbst wird eigener Apfelsaft gepresst und es sollen Futterglocken für Wintervögel hergestellt werden. Alle diese Aktionen haben das Ziel, den Kindern ein Bewusstsein für die natürliche Umwelt und deren Zusammenhänge zu fördern.

Die unabhängige Jugendorganisation des Nabu hat deutschlandweit mehr als 85 000 Mitglieder. Sie wurde 1982 gegründet. Wer mehr über die Ortsgruppe Elsfleth wissen möchte, kann sich per E-Mail melden: naju-elsfleth@web.de

Die jungen Naturschützer werden mit den „Großen“ vom Nabu und weiteren Gruppen an der Sammelaktion „Flüsse ohne Müll“ am 7. März teilnehmen. Diese Umweltschutz-Aktion wird bereits zum fünften Mal angeboten. Die Müllsammler treffen sich an dem Tag um 9.30 Uhr am „Camp“, das am Parkplatz beim Sperrwerk errichtet wird. Gesammelt wird drei Stunden lang. Gestartet wird an der Strandgaststätte Oberhammelwarden, gelaufen wird bis zum Yachthafen, einschließlich Elsflether Sand, Westergarte und Rönnebecker Sand.

Müllsäcke, Greifzangen und weiteres Werkzeug werden bei der Gruppeneinteilung am 7. März ausgegeben. Wetterfeste Kleidung und Gummistiefel werden empfohlen.

Nach der Müllsammelaktion gibt es für die fleißigen Helfer eine Erbsensuppe sowie kalte und heiße Getränke.

„Wir möchten mit dieser Aktion die Öffentlichkeit auf einen schonenden Umgang mit unseren Ressourcen hinweisen. An oberster Stelle sollte immer die Wertigkeit des Ökosystems stehen. Daher stehen wir für den Erhalt unserer Natur“, erklärt der Elsflether Nabu-Sprecher Hans-Jürgen Junge die Müllsammlung an Hunte- und Weserufer.

Schirmherrin der Sammelaktion ist Bürgermeisterin Brigitte Fuchs. Die Stadtverwaltung hat zehn Greifzangen gesponsert, ebenso wie der Jade-Weser-Port. Die Entsorgung des eingesammelten Mülls übernimmt die Abfallwirtschaft (kostenlos). Der „Brummi-Treff“ sorgt für Essen und Getränke.

Neben den Elsflether Naturschutzgruppen beteiligen sich an der Sammelaktion die Elsflether Jugendfeuerwehr, der „Rudi-Rotbein--Club“ aus Brake, Vertreter des Jade-Weser-Ports aus Wilhelmshaven, Bündnis 90/Die Grünen sowie die Gruppe Artenreiche Weidelandschaften (Frank Bierkamp).