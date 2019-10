Elsfleth In der Elsflether Innenstadt wird es an diesem Sonntag, 13. Oktober, wieder lebhaft, denn der Gewerbe- und Handelsverein Elsfleth lädt ein zum traditionellen Herbstmarkt. Die Besucher erwartet ein buntes Programm mit vielen verschiedenen Ausstellern. Zudem öffnen die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen. Der diesjährige Elsflether Herbstmarkt beginnt um 12 Uhr und endet um 17 Uhr.

„Wir hoffen auch in diesem Jahr wieder auf gutes Wetter“, so der Vorsitzende des Gewerbe- und Handelsvereins Manfred Notholt. „In den letzten Jahren hatten wir immer Glück und eigentlich gibt es zum Herbstmarkt immer gutes Wetter“, erinnert sich der Vorsitzende.

Eine Besonderheit ist in diesem Jahr, dass der Herbstmarkt aufgrund der Bauarbeiten nicht wie gewohnt sein Zentrum auf dem Rathausplatz hat, sondern auf dem Platz bei der Anker-Apotheke an der Steinstraße 25 verlegt wurde, wie Notholt berichtet.

Doch auch dort erwartet die Besucher ein „reichhaltiges Angebot aus Speisen, Getränken und einer Tombola in Form eines Glücksrads“, verspricht Notholt. Das GHV-Glücksrad findet sich vor dem Timbercoast-Lager (ehemals „Ihr Platz“). Zu gewinnen gibt es dabei Leckeres aus herbstlichen Gärten, Süßes für die Kinder und Freikarten für das Wurpland-Bad.

Überdies beteiligen sich alle Geschäfte in der Elsflether Innenstadt am verkaufsoffenen Sonntag und Herbstmarkt.

„Wir vom Gewerbe- und Handelsverein versuchen immer, ein bisschen was zu ändern und dadurch Abwechslung reinzubringen“, sagt Notholt. Das dürfte den Beteiligten auch in diesem Jahr wieder gelingen. Wer in den Geschäften oder an den Ständen nicht fündig werden sollte, ergattert vielleicht etwas an den Flohmarktständen, die aufgebaut werden können.

Angekündigt haben sich auch die Moorriemer Treckerfreunde, um den Besuchern ihre Gefährte zu präsentieren. Darüber hinaus kann mit der Reservistenkameradschaft Elsfleth geknobelt werden, der Foodtruck „Kochkunst“ und Albers Imbisswagen laden zum Schlemmen ein und die mobile Kaffee-Bar „Kaffee Nordisch“ steht bereit, um die Akkus wieder aufzuladen. Für die Kleinen ist mit dem Kettenflieger und einer Hüpfburg, die bei gutem Wetter aufgebaut wird, ebenfalls gesorgt.