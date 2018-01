Elsfleth Zweimal innerhalb weniger Stunden ist der Strom in etwa 800 Haushalten in Elsfleth (Kreis Wesermarsch) ausgefallen. Die Störung ist in der Zeit von 20.49 bis 21.08 Uhr am Montagabend und von 8.27 bis 9.02 Uhr am Dienstagmorgen aufgetreten, teilt Dietmar Bücker, Sprecher der EWE AG, auf Nachfrage der NWZ mit. Offenbar haben „Umwelteinflüsse“ – möglicherweise Feuchtigkeit – einen Fehler in der Ortsnetzstation im Bereich der Blömerstraße ausgelöst.

Inzwischen fließe der Strom wieder normal, sagte Bücker. Die genaue Ursache werde weiter untersucht.