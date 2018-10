Elsfleth Eigentlich sollten Schwimmer schon vorige Woche Montag im Wurpland Bad wieder ihre Runden drehen können. Weil es aber Verzögerungen bei den alljährlich im Herbst stattfindenden Sanierungsarbeiten gab, hatte die Stadt die Wiedereröffnung schon auf den 1. November verschieben müssen. Aber auch dieser Termin ist nicht zu halten: Erst am 14. November werde das Bad wieder für den Betrieb nutzbar sein, berichtet Schwimmmeister Jörg Brauer.

Ursache für die Verzögerung ist der Boden des Lehrschwimmbeckens. Der war – nachdem er vom Druck des Wassers entlastet war – hochgekommen. Jedes Jahr klopfen die Schwimmmeister nach dem Leeren der beiden Becken die Wände und den Boden ab, um lose Fliesen aufzuspüren. Im Lehrschwimmbecken wurden sie dieses Jahr leider mehr fündig als ihnen lieb war: Statt wie geplant nur einige Fliesen müssen 68 Quadratmeter erneuert werden. Der Boden war bei der letzten Reparatur auf darunter liegende Fliesen aufgebracht worden – und beides hatte sich nun in weiten Teilen gelöst. Und weil der Spezialkleber, mit dem die neuen Fliesen nun aufgebracht werden, zehn Tage austrocknen muss, anschließend noch die Becken gefüllt und das Wasser fünf Tage lang auf Temperatur gebracht werden müssen, bleibt das Wurp­land Bad noch zwei Wochen länger zu.

Die Elsflether werden in ihrem Bad dafür dann aber nicht nur neue Fliesen am Boden des Lehrschwimmbeckens vorfinden. Auch zahlreiche andere Arbeiten wurden erledigt – im sichtbaren wie im nicht sichtbaren Bereich. So wurden im großen Becken ebenfalls Fliesen erneuert – 104 an der Zahl. Im Umkleidebereich wurde ein behindertengerechtes WC mit Dusche errichtet, finanziert wurde dieser Teil der Sanierung zum größten Teil vom Förderverein. Dafür wurde ein Putzmittelraum aufgegeben, der an anderer Stelle neu gebaut wurde. Für das Lehrschwimmbecken wurden zudem eine neue Chlorgranulatanlage sowie Mess- und Regeltechnik installiert. Zudem gibt es neue Armaturen im Trinkwasserbereich sowie einen neuen Haus-Gasanschluss.