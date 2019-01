Esenshamm Der Helios-Konzern will gemeinsam mit den etwa 220 Krankenhausmitarbeitern die Helios-Klinik in Esenshamm neu ausrichten mit dem Ziel, aus den roten Zahlen herauszukommen. Laut Klinikgeschäftsführerin Annika Wolter ist die größte Änderung die Schließung der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

Auf Nachfrage der NWZ haben Regionalgeschäftsführer Dr. Marc Baenkler und der medizinische Regionalgeschäftsführer Dr. Olaf Kannt am Dienstag bestätigt, was sie schon Anfang Dezember in einer Mitarbeiterversammlung deutlich gemacht hatten: „Der Helios-Konzern steht voll hinter dem Klinikstandort Nordenham.“ Sie fügten jetzt zur Bekräftigung hinzu: „Helios hat nicht Millionen Euro in den Klinikneubau investiert, um den Standort zu schließen.“

Tatsache ist ihren Angaben zufolge aber auch dies: Das Haus hat 2018 erneut 5 Millionen Euro Defizit erwirtschaftet. Rechnet man Abschreibungen für den 46 Millionen Euro teuren Neubau ab, ergibt sich ein um etwa 2 Millionen Euro verbessertes Ergebnis im Vergleich zu den Vorjahren. Aber dieser Erfolg reicht dem Konzern noch nicht aus.

Hinzu kommt: Nach wie vor ist der Patienten-Andrang erfreulich hoch. Und: Die Krankenkassen haben das zugewiesene Budget zuletzt erhöht. Aber: Die Kostenstruktur belastet nach wie vor. Zum Ausgleich wäre ein deutlich höherer Umsatz nötig.

Daher sollen in den kommenden Wochen und Monaten die Abläufe und Strukturen in den Teams der unterschiedlichen Fachbereiche in Esenshamm genauer als bisher angeschaut, hinterfragt und – wo erforderlich – abgeändert und angepasst werden.

Diese Optimierung will die Klinikleitung jedoch laut Geschäftsführer nicht einfach vorgeben, sondern eng und gemeinsam mit den Mitarbeitern erarbeiten. Dazu steht ab 1. Februar eine versierte Change-Managerin und Organisationsentwicklerin zur Verfügung, um diesen Prozess zu betreuen.