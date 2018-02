Esenshamm Die Helios-Klinik Wesermarsch in Esenshamm expandiert weiter: Am Donnerstag hat der 40 Jahre alte Mediziner Dr. Daniel Mardi seine Arbeit als Chefarzt der neuen Abteilung für Hämatologie und Onkologie aufgenommen.

Der Chefarzt der neuen Abteilung in Esenshamm war zuvor leitender Oberarzt am St.-Bernhard-Hospital in Brake. Daniel Mardi stammt aus dem Ruhrgebiet und wohnt mit seiner Familie in Bremerhaven.

Krebserkrankungen nehmen laut Helios zu. Die neue Abteilung soll den Behandlungsbedarf mit qualitativ hochwertiger und wohnortnaher Versorgung abdecken. „Mir ist wichtig, modernste und beste Therapien anzuwenden und gleichzeitig meine Patienten stets als Menschen im Blick zu behalten“, sagt der neue Chefarzt.

Nach seinem Studium der Humanmedizin an der Ruhr-Universität Bochum hat Daniel Mardi von 2004 bis 2012 zunächst als Assistenzarzt, später als Funktionsoberarzt in der Abteilung für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie am ehemaligen St.-Joseph-Hospital (heute Ameos-Klinikum Mitte) in Bremerhaven gearbeitet.

2010 wurde er Facharzt für Innere Medizin, 2011 Facharzt für Hämatologie und Onkologie. Im gleichen Jahr promovierte er. Anschließend wechselte er an das St.-Bernhard-Hospital in Brake, wo er die Prüfung zum Palliativmediziner erfolgreich ablegte.

