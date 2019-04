Esenshamm In Kreisen der Mitarbeiter der Helios-Klinik Wesermarsch in Esenshamm und in Kommunalpolitiker-Kreisen in Nordenham ist zu hören, dass der Ärztliche Direktor und Chefarzt der Abteilung für Kardiologie, Dr. Andreas Reents, das Haus verlassen wird. Das hat große Unruhe und Besorgnis ausgelöst. Nach Informationen der NWZ hat Andreas Reents Ende vergangener Woche seine Kündigung eingereicht. Auf Nachfragen der NWZ bestätigte die Klinik am Mittwochmittag die Kündigung. Mehr noch: Sie bestätigte ebenfalls, dass auch Klinikgeschäftsführerin Annika Wolter gehen wird.

Donnerstag mehr

Pressesprecher Christoph Reiprich teilte wörtlich mit: „Wir bestätigen, dass die Helios-Klinik Wesermarsch und Dr. Andreas Reents, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Kardiologie, getrennte Wegen gehen werden. Auch Klinikgeschäftsführerin Annika Wolter wird das Unternehmen verlassen.“

Der Pressesprecher fügt hinzu: „Näheres möchten wir zuerst mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Donnerstag besprechen. Danach werden wir in einem Pressegespräch die noch offenen Fragen beantworten und Informationen über die Nachbesetzung bekanntgeben.“

Annika Wolter ist seit Oktober 2014 Geschäftsführerin des Seehospitals Sahlenburg bei Cuxhaven, seit Juli 2015 zugleich Geschäftsführerin der Helios-Klinik in Cuxhaven und seit 15. August vergangenen Jahres zugleich Geschäftsführerin der Helios-Klinik Wesermarsch in Esenshamm.

Zwei Entscheidungen unter ihrer und unter der Ägide von Andreas Reents hatten für großen Unmut unter den Klinik-Mitarbeitern und in der Bevölkerung in der Stadt Nordenham sowie den Gemeinden Butjadingen und Stadland gesorgt: Die Schließung der Abteilung für Geriatrie zum 1. Oktober vergangenen Jahres und die Entscheidung, wonach die gesamte Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am 11. Februar dieses Jahres dauerhaft geschlossen worden ist.

Bürger verärgert

Zudem verärgerte Annika Wolter Mitarbeiter und Bürger mit als provozierend aufgefassten Stellungnahmen zu den roten Zahlen, die das Haus schreibt.

Andreas Reents ist seit 1. Oktober 2017 Ärztlicher Direktor der am 13. Mai 2017 in Betrieb genommenen neuen Helios-Klinik.

Noch in der inzwischen abgerissenen alten Nordenhamer Klinik hatte Helios bereits zum 1. Oktober 2016 eine kardiologische Abteilung mit Herzkatheterlabor eingerichtet. Damit ist das Spektrum der Inneren Medizin am Klinikstandort Nordenham um die Behandlung von Herz- und Kreislauf-Erkrankungen maßgeblich erweitert worden.

Dafür hatte der damalige Klinikgeschäftsführer Torge Koop als Chefarzt Andreas Reents gewonnen. Der damals 48-Jährige gebürtige Friese leitete seit 2007 das Elektrophysiologielabor des Klinikums Wilhelmshaven.

Der promovierte Facharzt für Kardiologie brachte Zusatzqualifikationen in den Bereichen invasive Elektrophysiologe, aktive Herzrhythmusimplantate und interventionelle Kardiologie mit nach Nordenham.

Auch nach seinem beruflichen Wechsel nach Nordenham blieb Andreas Reents privat fest in Wilhelmshaven verwurzelt.

Hohes Ansehen

Als Kardiologe hat sich Andreas Reents bei Patienten in der Wesermarsch hohes Ansehen erworben. Er hat nach Einschätzung vieler Beobachter maßgeblich zu einem starken Patientenzuwachs in der neuen Helios-Klinik beigetragen.

Wer künftig die Kardiologie-Abteilung in Esenshamm leiten wird, ist offenbar offen. Wegen der Kündigungsfrist scheidet Andreas Reents als Kardiologe ja auch erst in einigen Monaten aus.

Mit Informationen über den neuen Ärztlichen Direktor in Esenshamm und den neuen Klinik-Geschäftsführer, dessen Berufung in Kürze erwartet wird, hielt sich Helios am Mittwoch noch ganz bedeckt.