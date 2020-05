Gesundheitsversorgung: Klinik-Besuche: Jetzt gilt viermal die Eins

Esenshamm Das wegen der Corona-Pandemie verhängte Besuchsverbot endet in der Helios-Klinik Wesermarsch in Esenshamm am Dienstag, 2. Juni. Ab Mittwoch 3, Juni, dürfen Patienten wieder Besuch empfangen – allerdings nur zu festen Zeiten und es darf nicht mehr als ein Besucher kommen.

„Wir wissen, wie wichtig Besuche von Familie und Freunden für unsere Patienten sind. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir Patientenbesuche wieder in einem gewissen Rahmen zulassen können“, sagt Klinikgeschäftsführer Georg Thiessen. Er fügt hinzu: „Mehr soziale Kontakte bedeuten aber auch immer ein größeres Infektionsrisiko. Deshalb ist es besonders wichtig, dass sich alle an die Abstands- und Hygieneregeln halten.“

• Nur ein Besucher

Für die Besuchsregelung der Helios-Klinik in Esenshamm gilt das 1 1 1 1-Prinzip. Viermal die Eins bedeutet hier: Jeder Patient darf pro Tag nur einen Besucher für nur eine Stunde empfangen.

Dabei gilt zudem: Jeder Patient darf während aller Tage seines Krankenhaus-Aufenthaltes nicht zwei verschiedene oder mehrere verschiedene Besucher empfangen, sondern immer nur die eine selbe Person. Es darf also nicht jeden Tag jemand anders kommen.

• Bestimmte Zeiten

Der Besuch ist nur zwischen 10 und 12 Uhr sowie zwischen 14 und 17 Uhr möglich. Erlaubt ist der Besuch einer Person pro Patient pro Tag für jeweils eine Stunde.

• Kontaktformular

Alle Klinikbesucher müssen sich an der Information am Haupteingang mit einem Kontaktformular registrieren lassen. Zudem ist eine Händedesinfektion vorgeschrieben. Die Klinik händigt einen Besucherausweis aus, der auf der Station vorgezeigt und beim Verlassen der Klinik wieder an der Information abgegeben werden muss.

• 1,5 Meter Abstand

In jedem Zimmer, auch in Mehrbett-Zimmern, darf sich maximal ein Besucher aufhalten. Darüber hinaus gilt: Der notwendige Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen muss eingehalten werden. Eine Schutzmaske muss getragen werden.

Auf den Intensivstationen sind Besuche weiterhin nur nach vorheriger Absprache mit dem Stationsteam möglich. Patienten, die auf einer Isolierstation liegen, dürfen keinen Besuch empfangen. Ebenso darf kein Besuch stattfinden, wenn der Besucher selbst Krankheitssymptome wie Husten, Fieber oder Durchfall hat oder in den letzten zwei Wochen Kontakt zu einem bestätigten Covid-Patienten hatte.

• Infektionskette

Die Helios-Klinik in Esenshamm hält sich mit diesen Regelungen an eine Verordnung des niedersächsischen Sozialministeriums, die am 20. Mai in Kraft getreten ist. Zudem hat die Helios-Klinik mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Wesermarsch einen Leitfaden abgestimmt. So kann im Sinne des Infektionsschutzgesetzes im Falle einer Infektion die Infektionskette vom Gesundheitsamt nachverfolgt werden. Gegebenenfalls kann ein Besucher dann auch unter Quarantäne gestellt werden.