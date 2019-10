Esenshamm Es gab Befürchtungen, dass die Kardiologie-Abteilung mit Herzkatheterlabor in der Helios-Klinik im Nordenhamer Stadtteil Esenshamm geschlossen werden könnte. Denn Chefarzt Dr. Andreas Reents und einer der beiden Oberärzte sind nach Brake gewechselt. Zudem: Der zweite Oberarzt und drei Assistenzärzte hatten ebenfalls gekündigt. Doch die Befürchtungen sind jetzt gegenstandslos geworden. Allerdings: Helios führt die Kardiologie nicht alleine fort, sondern in einer Kooperation.

Klinikgeschäftsführer Georg Thiessen hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass die Nordenhamer Klinik ab Montag, 28. Oktober, eine Kooperation eingeht mit der kardiologischen Gemeinschaftspraxis Bremerhaven.

Diese Praxis führt nach eigenen Angaben seit 1996 Herzkatheteruntersuchungen, Dilatationen und Stentimplantationen in dem kooperativ betriebenen Herzkatheterlabor im Klinikum Bremerhaven ambulant durch.

Seit 2000 werden Herzschrittmacher ebenfalls ambulant durch die kardiologische Gemeinschaftspraxis implantiert. In Zusammenarbeit mit dem Klinikum Reinkenheide werden seit 2014 durch Ärzte aus der Praxis ebenfalls Defibrillatoren (Elektroschockgeräte) und CRT-Systeme (Herzschrittmacher zur Behandlung der Herzschwäche) implantiert.

Wie die Praxis auf ihrer Hompage im Internet weiter mitteilt, ist sie 2017 als sogenannte Brustschmerzambulanz von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie zertifiziert worden. Seit 2018 wurde die Praxis um die kathetergestützte Behandlung von Herzrhythmusstörungen (die sogenannte Elektrophysiologie) erweitert.

Aus dem Fachärzteteam dieser Praxis werden laut Mitteilung von Helios unter anderem Dr. Thomas Sievert und Dr. Mark Lüdde jeweils an drei Tagen in der Woche in der Klinik in Esenshamm anwesend sein.

An den übrigen Tagen wird die Kardiologie in Esenshamm in enger Kooperation mit der Kardiologieabteilung der Helios-Klinik Cuxhaven fortgeführt. Bei Notfällen wird die Rufbereitschaft Cuxhaven eingeschaltet.

Als neuer Kardiologie-Chefarzt in der Nordenhamer Klinik ist – wie bereits berichtet – seit 1. Oktober Dr. Daniel Mardi tätig. Er wird laut Helios eng mit den Kooperationspartnern zusammenarbeiten.

Zuvor war Daniel Mardi Chefarzt der Hämatologie und Onkologie. Das bleibt er auch. Der 42-Jährige ist jetzt zusätzlich auch Chefarzt für die Fachbereiche Kardiologie und Gastroenterologie in der Helios-Klinik in Esenshamm.

Wie berichtet, scheidet zum Jahresende Gastroenterologie-Chefarzt Maciej Tomtala aus, um die Hausarztpraxis von Gert von Heugel in Schwei zu übernehmen. Bis zum Endes dieses Jahres ist diese Gastroenterologie-Chefarztstelle In Esenshamm demnach doppelt besetzt.

Entgegen früherer Helios-Ankündigungen wird diese Position folglich nach dem Weggang von Chefarzt Maciej Tomtala nicht eigenständig neu besetzt.

Entgegen der Ankündigung von Geschäftsführer Georg Thiessen im August ist zum 1. Oktober noch kein neuer Oberarzt für die Kardiologie eingestellt werden. Das soll aber noch geschehen. Ebenso soll ein Nachfolger für den ausscheidenden Oberarzt der Gastroenterologie eingestellt werden.

Die Kooperation mit der Gemeinschaftspraxis Bremerhaven und der Klinik in Cuxhaven ist – so sagten am Donnerstag Helios-Klinikgeschäftsführer Georg Thiessen und Ärztlicher Direktor Dr. Orhan Kahraman – weder eine Notlösung noch eine Übergangslösung. Helios strebe jedoch eine darüber hinausgehende standortübergreifende Lösung für eine umfassendere Versorgung an. Konkretes könne noch nicht mitgeteilt werden. Georg Thiessen fügte hinzu: „Es wird noch mehr kommen.“

Der Geschäftsführer räumte am Donnerstag gegenüber der NWZ allerdings ein, dass damit – ebenso wie mit der Entscheidung für nur noch einen Chefarzt für alle drei Fachbereiche der Inneren Medizin – Kosten reduziert werden sollen. Das trage dazu bei, die rote Zahlen schreibende Klinik wirtschaftlicher zu führen.

Diese Lösung ermögliche zugleich, das medizinische Angebot zu sichern. Der Geschäftsführer bekräftigte: Helios wolle das Nordenhamer Krankenhaus keinesfalls schließen, sondern mit weiteren Kooperationspartnern sichern (siehe weiteren Artikel).