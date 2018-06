Esenshamm /Kleinensiel Während das Thema in Stadland höchst umstritten ist, zeichnet sich im Nordenhamer Stadtrat eine große Zustimmung ab: Einmütig hat sich der Wirtschaftsausschuss dafür ausgesprochen, die Planung für ein interkommunales Gewerbegebiet voranzutreiben. Das dafür ins Auge gefasste Areal befindet sich zwischen Havendorf und Kleinensiel. Dort soll beim Bau der Küstenautobahn A 20 die Anschlussstelle mit der Bundesstraße 212 entstehen. Die 50 Hektar umfassende Fläche befindet sich zu etwa 35 Prozent auf dem Gebiet der Gemeinde Stadland. Der Rest, einschließlich der bereits in Havendorf bestehenden Gewerbeflächen, gehört zu Nordenham.

Logistikbranche im Blick

Der Nordenhamer Bürgermeister Carsten Seyfarth hat in der Ausschusssitzung betont, dass das gemeinsame Gewerbegebiet eine „große Zukunftschance“ darstelle. Es eröffne die Möglichkeit für bedeutende Neuansiedlungen – insbesondere aus der Logistikbranche. Durch die direkte Anbindung an eine überregionale Verkehrsachse habe das Gewerbegebiet gute Entwicklungspotenziale. Das sieht auch der Landkreis Wesermarsch so, der vergleichbare zusammenhängende Flächen in dieser Größenordnung bislang nicht anzubieten hat. Daher verfolgt der Landkreis die Absicht, das zurzeit als Grünland ausgewiesene Areal im Regionalen Raumordnungsprogramm umzuwidmen, um den Weg für die Ansiedlung von Gewerbe und Industrie freizumachen.

Carsten Seyfarth stellte klar, dass die Aufnahme der Fläche in das Regionale Raumordnungsprogramm eine entscheidende Voraussetzung für das Vorhaben sei. „Damit bekommen wir den Fuß in die Tür“, sagte der Bürgermeister, „ansonsten würden wir uns eine Zukunftschance versperren.“

Nach Angaben des städtischen Wirtschaftsförderers Jürgen Mayer hat es bereits erste Gespräche mit den betroffenen Grundstückseigentümern gegeben.

Sobald das Gewerbegebiet im Regionalen Raumordnungsprogramm ausgewiesen ist, können die Verhandlungen über Landankäufe beginnen und die Aufstellung eines Bebauungsplans angeschoben werden. „Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg“, sagte Bürgermeister Carsten Seyfarth. Er geht davon aus, dass die Umsetzung des Vorhabens zehn bis zwölf Jahre dauert.

Carsten Seyfarth sprach sich dafür aus, „vom Klein-Klein wegzukommen, um größere Lösungen zu finden“. Dafür sei eine Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinaus der richtige Ansatz. Neben der Stadt Nordenham und der Gemeinde Stadland könnten sich noch weitere Wesermarsch-Kommunen an dem Projekt beteiligen. Die Gemeinde Ovelgönne, die an der künftigen A 20 kein eigenes Gewerbegebiet entwickeln kann, hat bereits Interesse angemeldet.

Für das Kooperationsprojekt spricht laut Carsten Seyfarth auch, dass interkommunale Gewerbegebiete bessere Aussichten auf eine finanzielle Förderung durch das Land Niedersachsen haben.

Im Entwurf des Landkreises Wesermarsch für das neue Regionale Raumordnungsprogramm ist das Plangebiet bereits als Ansiedlungsfläche für Gewerbe und Industrie aufgeführt. Zu dem Entwurf können die Städte und Gemeinden jetzt ihre Stellungnahmen abgeben. In dem Zusammenhang befasst sich auch der Bauausschuss des Nordenhamer Stadtrates noch mit dem Thema. Am Ende entscheidet der Kreistag über die Neufassung des Regionalen Raumordnungsprogramms.

Kritik aus Kleinensiel

In der Gemeinde Stadland stößt das Vorhaben nicht auf ungeteilte Begeisterung. Vor allem in Kleinsiel regt sich Widerstand. Viele Kleinensieler befürchten Lärmbelästigungen, weil das geplante Gewerbegebiet zu dicht an der Wohnbebauung liege.