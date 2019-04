Esenshamm Der Ärztliche Direktor und Chefarzt der Kardiologie der Helios-Klinik Wesermarsch im Nordenhamer Stadtteil Esenshamm, Dr. Andreas Reents, ist seit Mittwoch freigestellt. Kommissarisch übernimmt stellvertretender Chefarzt Samer Mahfouz die Leitung der Kardiologie. Zum neuen Ärztlichen Direktor hat Helios Dr. Orhan Kahraman, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, berufen.

Wie die NWZ berichtete, hat Andreas Reents Ende vergangener Woche seine Kündigung eingereicht. Sein Arbeitsvertrag läuft noch bis 30. September.

Die Nachfolge von Klinik-Geschäftsführerin Annika Wolter – die ebenfalls, aber völlig unabhängig von Andreas Reents ihr Arbeitsverhältnis beim Helios-Konzern gekündigt hat – tritt zum 1. Mai ein Münchener an: Der 41 Jahre alte Klinikmanager Georg Thiessen.

Annika Wolter, die seit mehreren Jahren die Helios-Kliniken Cuxhaven und Sahlenburg bei Cuxhaven geleitet hat, ist seit 15. August zugleich Geschäftsführerin der Helios-Klinik Wesermarsch. Ihre Entscheidung, den Helios-Konzern zu verlassen, sei „rein privater Natur“, teilte sie am Donnerstag mit und fügte hinzu: „Ich bin stolz auf die Kolleginnen und Kollegen an den drei Standorten, die mich die letzten viereinhalb Jahre unterstützt haben.“

Regionalgeschäftsführer Dr. Marc Baenkler dankt in einer Pressemitteilung Annika Wolter, so wörtlich, „für ihr enormes persönliches Engagement auch hier am Standort Nordenham.“ Der Helios-Regionalchef fügt hinzu: „Sie hat die Helios-Klinik Wesermarsch in sehr schwierigen Zeiten professionell geführt und näher an die Cuxhavener Häuser rücken lassen.“ Dem freigestellten Ärztlichen Direktor und Kardiologie-Chefarzt Andreas Reents dankt der Regionalgeschäftsführer – auffällig sparsam – mit diesen Worten: „Wir danken Dr. Reents für seine geleistete Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“

Der neue Klinikgeschäftsführer wird ebenso wie seine Vorgängerin alle drei Kliniken in Cuxhaven und Nordenham leiten. Marc Baenkler begründet das so: „Für die unternehmensinterne Zusammenarbeit im nordwestlichen Niedersachsen ist es sinnvoll, dass die Klinikgeschäftsführung in einer Hand bleibt.“

Unterstützt wird Georg Thiessen vom Standortleiter Tim Wozniak (27), der seit 15. Januar hier tätig ist, und von Changemanagerin Sarah Henning (29), die seit 1 . Februar für Helios in Esenshamm arbeitet.