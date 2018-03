Fedderwardersiel Eigentlich hätte die „Wega II“ schon längst zur neuen Saison in See stechen sollen. Das Wetter hat der Reederei und Kapitän Reinhild Nießen aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun soll es am kommenden Dienstag, 27. März, endlich losgehen.

Ursprünglich war der 15. März für den Saisonauftakt vorgesehen. Daraus wurde jedoch nichts, ebenso wenig wie aus dem später anvisierten 22. März. Der Grund: Die Arbeiten auf der Mützelfeldwerft in Cuxhaven, auf der die „Wega II“ vor dem Start in die neue Saison routinemäßig gewartet und überholt wird, haben sich länger hingezogen als erwartet.

Geschuldet gewesen sei das der Kälte der zurückliegenden Tage bei der bestimmte Arbeiten nicht hätten ausgeführt werden können, so Corina Habben von der AG Ems, die die „Wega II“ im vergangenen von der bisherigen Eignerin Reinhild Nießen erworben hatte. Das Schiff mit Heimathafen Fedderwardersiel fährt seitdem unter der Flagge der Cuxhavener Reederei Cassen Eils, einer Tochter der AG Ems.

