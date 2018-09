Friedrich-August-Hütte Im Terminplan der Weser-Metall GmbH ist der kommende Dienstag als besonderes Datum markiert gewesen. Denn am 11. September wollten die Nordenhamer Bleihütte und ihre französische Muttergesellschaft Recylex die Inbetriebnahme des neuen Reduktionsofens feiern. Doch diesen Festakt auf dem Betriebsgelände an der Johannastraße hat das Unternehmen kurzfristig absagen müssen. Grund sind technische Schwierigkeiten bei der Anpassung der neuen Anlage an den vorhandenen Badschmelzofen.

Deutliche Rückgänge

Nach Angaben der Weser-Metall-Geschäftsführung benötigt die Neukonfiguration mehr Zeit als erwartet. Auf dieses Problem verweist auch die Pressestelle des in Paris ansässigen Recylex-Konzerns. Die Ende Juni gestartete „Heißinbetriebnahme“ des Reduktionsofens sei zwar erfolgreich über die Bühne gegangen. Aber die technische Abstimmung mit dem Hauptofen (Badschmelzofen) dauere länger als angenommen. Das habe eine „stark beeinträchtigte“ Verfügbarkeit des Hauptofens zur Folge, so dass die Bleiproduktion seit mehreren Wochen erheblich verringert sei. Die Rückgänge liegen laut Recylex deutlich über der eingeplanten Größenordnung. Genaue Zahlen teilt das Unternehmen nicht mit.

Experten arbeiten zurzeit daran, die technische Feinabstimmung zwischen den beiden miteinander verbundenen Öfen vorzunehmen, um möglichst schnell für einen reibungslosen Betrieb zu sorgen. Trotz der mittlerweile zu erkennenden Fortschritte ist es laut Recylex nicht zu vermeiden, dass sich die eingeschränkten Produktionsraten auf die wirtschaftliche Situation der Unternehmensgruppe auswirken.

Gespräche mit Geldgebern

Es zeichne sich ab, dass die finanziellen Ziele in den beiden letzten Quartalen dieses Jahres nicht erreicht würden. Vor diesem Hintergrund liefen derzeit Gespräche mit den Finanzierungspartnern, um die getroffenen Vereinbarungen auf die veränderte Situation abzustimmen.

Theoretisch könnten die Kreditgeber bei Nichteinhaltung der finanziellen Ziele den Geldhahn zudrehen und von Recylex eine sofortige Rückzahlung der überwiesenen Beträge verlangen. Dabei handelt es sich mit Stand vom 31. Juli um 60,2 Millionen Euro.

„Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich eine Einigung zu erreichen, da wir alle vom Beitrag dieses Projekts zur Zukunft der Recylex-Gruppe überzeugt sind“, betont Vorstandsvorsitzender Sebastian Rudow. Er ist seit dem November 2017 der Chef der Recylex-Gruppe, an deren Spitze bis dahin Yves Roche gestanden hatte.

Im Februar vergangenen Jahres hatten die Arbeiten zur Errichtung des Reduktionsofens begonnen. Weser-Metall und Recylex bezifferten die Investitionskosten mit 40 Millionen Euro. Mit der neuen Anlage, die einzigartig in Europa ist, will das Unternehmen die Bleiproduktion in Nordenham um mindestens 30 000 Tonnen im Jahr erhöhen. Zudem sollen 30 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.