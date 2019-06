Seit 2011 unter chinesischer Führung

Die ATB Nordenham GmbH stellt an dem Standort am Helgoländer Damm explosionsgeschützte Elektromotoren her.

Die Fertigungsstätte war von Felten & Guilleaume gegründet worden. 1952 begann die Motorenproduktion. Die F&G Antriebstechnik wurde 1989 zunächst von der Moeller-Gruppe und 2002 von der österreichischen Austria Antriebstechnik (ATB) übernommen. Seit 2011 gehört der Betrieb zur Wolong Holding Group. Das Nordenhamer Motorenwerk wurde im Paket mit acht weiteren ATB-Standorten an den chinesischen Konzern veräußert. Zu dem Zeitpunkt waren dort 220 Mitarbeiter beschäftigt. Jetzt sind es 150.