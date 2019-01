Friedrich-August-Hütte Im Sommer dieses Jahres endet das dreijährige Pilotprojekt zum Wasser-Recycling auf dem Gelände der Nordenhamer Kläranlage. Erst etwa ein halbes Jahr später werden detaillierte Auswertungen der Betriebsergebnisse vorliegen. Schon jetzt ist aber klar: Hier eröffnen sich realistische Perspektiven für eine neue Wasserversorgung von Gewerbe- und Industriebetrieben in Nordenham.

Statt Trinkwasser

Damit könnten die Wasserwerke des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV) entlastet werden – nicht zuletzt in Perioden anhaltender Trockenheit. Zudem ergäben sich Erweiterungsmöglichkeiten für die Industrie. Rund 80 Millionen Kubikmeter Trinkwasser liefert der OOWV jährlich an seine Kunden. Auch Gewerbe- und Industriebetriebe bekommen dies, obwohl sie für ihre Produktionsprozesse nicht immer Trinkwasserqualität benötigen.

„Wir hoffen auf eine großtechnische Umsetzung der Pilotanlage. Unser Ziel ist, mittels einer noch zu bauenden Anlage aus Brauchwasser aus der Nordenhamer Kläranlage rund eine Million Kubikmeter speziell aufbereitetes Wasser für Industrie und Gewerbe zu gewinnen“, sagt OOWV-Projektingenieurin Kerstin Krömer. Sie fügt im Gespräch mit der NWZ hinzu: „Die Pilotanlage läuft erfolgreich. Eine daraus entwickelte reguläre Anlage wäre einzigartig in Deutschland.“

Das in der Kläranlage gereinigte Wasser – jährlich insgesamt etwa zwei Millionen Kubikmeter – ist für Produktionsprozesse geeignet, sofern es weiter in verschiedene Qualitätsstufen aufbereitet wird. So benötigen Dampfkraftanlagen vollständig entsalztes Wasser. Für industrielle Spülprozesse ist eine andere Qualität nötig.

Inwieweit das Wasser entsprechend den unterschiedlichen Ansprüchen von Industrie- und Gewerbebetrieben aufbereitet werden kann und was das kostet, wird in der Pilotanlage genau untersucht. „Das so gewonnene Wasser soll für die Betriebe auch in seinem Preis eine konkurrenzfähige Alternative zum Trinkwasser sein“, erläutert Kerstin Krömer.

„Wir haben dieses Projekt von Anfang an unterstützt, weil es ein nützlicher Umweltbeitrag ist und zugleich die Nordenhamer Industrie stärkt“, sagt Uwe Glänzer, Betriebsleiter der Kläranlage der Stadt Nordenham.

In der Pilotanlage ist in einem blauen Seecontainer Membrantechnik installiert zur voll automatisierten Aufbereitung von Brauchwasser zu Prozesswasser für die Industrie. Dazu gehört eine Ultrafiltration, die Partikel oder partikuläre Stoffe entfernt. In einer Umkehrosmose werden Salze und Medikamenten-Rückstände entfernt.

Zweiter Container

In einem zweiten Container befindet sich eine Sand- und Aktivkohle-Filtration, die einer konventionellen Reinigungsstufe in einem Wasserwerk entspricht.

Als Alternative käme theoretisch auch eine entsprechende Reinigung von Meerwasser oder Weserwasser in Frage. Doch wegen des höheren Salzgehaltes würde das viel teurer werden als die Aufbereitung von Brauchwasser aus der Kläranlage.

Damit eine reguläre Anlage mit einer Kapazität von rund einer Million Kubikmeter Wasser und eine dazu gehörende spezielle Wasserleitung bzw. ein Leitungsnetz realisiert werden können, sind laut Projekt-Ingenieurin Kerstin Krömer Investitionen in Millionenhöhe nötig. Die Arbeiten für eine Entwurfsplanung haben bereits begonnen. In rund einen Jahr soll entschieden werden, ob ein Bauantrag gestellt wird.

2,8 Millionen Die Gesamtkosten für das dreijährige Pilotprojekt in Nordenham belaufen sich auf rund 2,8 Millionen Euro. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert das Projekt mit dem Titel „MULTI-ReUse“. Projektpartner sind der OOWV und acht weitere Unternehmen oder wissenschaftliche Institute. Die Stadt Nordenham hat für die Anlage Platz am Rand ihres Klärwerks zur Verfügung gestellt. Pro Stunde kann die Pilotanlage 10 Kubikmeter Brauchwasser aufbereiten, das der Kläranlage entnommen wird. Da es eine Versuchs- und keine reguläre Anlage ist, wird das aufbereitete Wasser zurück in die Kläranlage geleitet. In einem projektbegleitenden Ausschuss arbeiten als größte Wasserabnehmer in Nordenham mit: die Nordenhamer Zinkhütte, die Weser-Metall GmbH und Kronos Titan.