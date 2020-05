Nordenhamer Bleihütte In Der Krise: Weser-Metall muss unter Schutzschirm

Friedrich-August-Hütte Bei Weser-Metall spitzt sich die Lage zu. Das schwer angeschlagene Unternehmen, das in Folge der Corona-Krise noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht ist, muss ein Schutzschirmverfahren beantragen. Dieses Verfahren wurde 2012 mit dem Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) eingeführt und soll die Möglichkeit bieten, frühzeitig einen Insolvenzantrag zu stellen. Dahinter steckt die Hoffnung, die Sanierungschancen des betroffenen Unternehmens verbessern zu können.

Sinkende Nachfrage

Die Weser-Metall GmbH, die an der Johannastraße in Friedrich-August-Hütte eine Bleihütte mit rund 340 Beschäftigten betreibt, gehört zu der französisch-deutschen Recylex -Gruppe. Die Konzernspitze hat am Donnerstag bekanntgegeben, dass für Weser-Metall und die anderen deutschen Tochterunternehmen das Schutzschirmverfahren nicht mehr zu vermeiden sei. Nach „intensiver Prüfung der durch die Corona-Pandemie verursachten Geschäftssituation“ sei diese Entscheidung gefallen. Das bedeutet, dass die vor Monaten angeschobene Reorganisierung der deutschen Recylex-Gruppe gestoppt ist.

Nach Angaben des Unternehmens ist das Schutzschirmverfahren „der einzige Weg, den Fortbestand des Unternehmens gegebenenfalls in neuer Eigentümerstruktur zu sichern“. In dem Zusammenhang verweist der Konzern auf die sinkende Nachfrage auf dem Bleimarkt. Der im Sanierungsprozess angestoßene Verkauf des Unternehmens soll unter neuen Vorzeichen verwirklicht werden.

Bereits seit dem 26. März ruht bei Weser-Metall die Produktion. Der Großteil der Beschäftigten befindet sich in Kurzarbeit. Der Betrieb wird seitdem in einem Pflege- und Instandhaltungsmodus fortgeführt. Die Produktionsanlagen sollen für den angestrebten Neustart unter neuer Eigentümerschaft in einem betriebsfähigen Zustand gehalten werden.

Die Nettoverschuldung der Recylex-Gruppe beläuft sich zurzeit auf 44,3 Millionen Euro. Der Handel mit Recylex-Aktien ist bis auf weiteres ausgesetzt. Das Schutzschirmverfahren gilt für alle deutschen Standorte der Gruppe. Neben Weser-Metall in Nordenham gehören Harz-Metall und Norzinco in Goslar sowie PPM Pure Metals in Langelsheim dazu. Laut Recylex-Chef Sebastian Rudow haben die in Folge der Corona-Pandemie entstandenen Veränderungen in kurzer Zeit zu Auswirkungen geführt, „die wir nicht mehr kontrollieren können“. Der Einbruch des Zinkpreises und die sich verschlechternden wirtschaftlichen Aussichten hätten der Harz-Metall GmbH die Fortführungsperspektive genommen. In der Folge seien die Geschäftsführungen aller deutschen Tochterunternehmen gezwungen gewesen, die Eröffnung von Insolvenzverfahren zu beantragen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hält nach Angaben der SPD-Landtagsabgeordneten Karin Logemann aus Berne zur Weser-Metall GmbH. Damit setze der niedersächsische Regierungschef „ein starkes und gutes Signal der Unterstützung und Wertschätzung für das Unternehmen und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“. Karin Logemann betont, dass die Corona-Pandemie für das Unternehmen „zur Unzeit“ gekommen sei. Für den Betrieb und die Beschäftigten sei es gut, dass es das Schutzschirmverfahren gebe. „Es wäre natürlich schöner gewesen, hätte die Geschäftsführung diesen Schritt nicht gehen müssen“, sagt die SPD-Politikerin.

Ziel des Schutzschirmverfahrens ist es, in Eigenverwaltung rasch zu einer zukunftsfähigen Struktur zu kommen, die den Fortbestand des Unternehmens sichert. Dieser Vorgang hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf das operative Geschäft. Der Geschäftsbetrieb läuft – unter den coronabedingten Einschränkungen – weiter. Die Bleihütte ist weiterhin für ihre Kunden tätig und beliefert sie aus den Lagerbeständen. Vorliegende Bestellungen und anstehende Auslieferungen sollen wie geplant abgearbeitet werden.

„Eine Chance für den dauerhaften Fortbestand des Unternehmens gibt es nur in einer neuen Eigentümerstruktur“, betont Weser-Metall-Chef Koen Demesmaeker. Die Marktentwicklung und die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Unternehmenslage seien im Vorfeld der Entscheidung sorgfältig geprüft worden. „Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden tiefgreifenden Rezession, die sich auch langfristig auf das Nachfrageverhalten von Kunden und auf die Lieferfähigkeit von Lieferanten und Dienstleistern auswirken wird, haben wir keine andere Möglichkeit mehr als ein Schutzschirmverfahren gesehen“, sagt Koen Demesmaeker.

Die Corona-Krise habe die Bleihütte, die bisher Primärrohstoffe und Bleischrotte aus Altbatterien und anderen Quellen einsetzt, mitten in der Reorganisation getroffen. Dank des neuen Reduktionsofens befinde sich das Unternehmen auf dem besten Wege, das Recyceln von Elektroschrott möglich zu machen. Die Testläufe seien erfolgreich verlaufen.

Laut Koen Demesmaeker ist beabsichtigt, aus Elektroschrott neben Plastikteilen wertvolle Edelmetalle wie Gold, Kupfer, Nickel und seltene Materialien wie Indium oder Palladium zu extrahieren. Dieses Geschäft könnte von einem neuen Investor weiterentwickelt werden.

Insolvenzplan vorbereiten

Voraussetzung für ein Schutzschirmverfahren ist, dass das Unternehmen zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht zahlungsunfähig ist. Es erhält dann die Möglichkeit, einen Insolvenzplan zur Sanierung vorzubereiten. Mit dem Antrag muss eine Bescheinigung eines in Insolvenzsachen erfahrenen Steuerberaters, Wirtschaftsprüfers oder Rechtsanwalts vorgelegt werden. Aus dieser Expertise muss hervorgehen, dass drohende Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, aber keine aktuelle Zahlungsunfähigkeit besteht. Zudem darf nicht absehbar sein, dass die angestrebte Sanierung aussichtslos ist.

Das Schutzverfahren findet in der Eigenverwaltung statt. Die Geschäftsführung bleibt somit im Amt und in der Verantwortung. Sie bekommt zusätzlich einen vom Gericht bestellten vorläufigen Sachwalter an die Seite, der das Unternehmen im Sinne der Gläubiger bei den anstehenden Aufgaben betreut und überwacht.

Andreas Ziegenhagen und Dirk Schöne von der Wirtschaftskanzlei Dentons begleiten die Eigenverwaltung bei Weser-Metall und unterstützen Interimsgeschäftsführer Koen Demesmaeker.