Friedrich-August-Hütte Die gute Nachricht: Die Aussichten, dass es gelingen könnte, eine neue Industriestraße in Friedrich-August-Hütte zu finanzieren, sind besser als erwartet. Die schlechte Nachricht: Zur Realisierung ist ein kompliziertes Genehmigungsverfahren nötig. Vor 2020 wird die Straße daher nicht gebaut werden können.

Nur 150 Meter

Es geht um einen nur 150 Meter langen Abschnitt, der die Johannastraße auf direktem Weg mit der Martin-Pauls-Straße verbindet – statt wie jetzt über die Hüttenstraße, die ein Nadelöhr bildet.

Diese neue Industriestraße wird seit Jahren von den ortsansässigen Unternehmen für dringend nötig gehalten. Denn sie würde gleich mehrfache Entlastung bringen:

• Schwertransporte müssten sich nicht mehr durch den Knotenpunkt an der Ecke Martin-Pauls-Straße/Hüttenstraße drängeln. Der Verkehrsfluss würde nachhaltig verbessert.

• Anwohner würden von Lärm- und Abgas-Belästigungen befreit.

• Zudem bekämen Bestrebungen der Stadt, Lastwagen aus der Innenstadt fernzuhalten, einen neuen Hebel. Denn die Straßenführung könnte so gestaltet werden, dass alle Lastwagen Richtung Blexen/Umgehungsstraße und nicht Richtung Innenstadt/Mittelweg fahren. Eventuell könnte in ferner Zukunft sogar eine Verlängerung zur Bundesstraße 212 gebaut werden.

Der neue Straßenabschnitt soll über den Grünstreifen zwischen Recyclinghof und Umspannwerk geführt werden (siehe Skizze).

Dabei wird die Bahnstrecke überquert. Zu den guten Nachrichten gehört: Die Landeseisenbahnaufsicht in Hannover hat zugestimmt, dass ein niveaugleicher Bahnübergang hergestellt werden kann und keine (viel teurere) Überbrückung oder Untertunnelung nötig ist.

Zur Herstellung dieses neuen Bahnübergangs ist aber eine vertragliche Regelung mit dem Bahneigentümer nötig. Noch gehört dieser Abschnitt der Deutschen Bahn AG. Die Hanseatische Infrastrukturgesellschaft hat jedoch ein sehr konkretes Interesse, auch diesen Abschnitt zu erwerben, nachdem sie bereits den Abschnitt bis Blexen übernommen hat. Daher will die Bahn nicht mehr über eine vertragliche Regelung mit der Stadt verhandeln. Die Hanseatische Infrastrukturgesellschaft aber darf noch nicht, weil sie noch nicht Eigentümer ist. Das ist also keine so gute neue Nachricht.

Zu den guten neuen Nachrichten gehört laut Bürgermeister Carsten Seyfarth aber, dass die in der Nachbarschaft ansässigen Unternehmen ihre Bereitschaft erklärt haben, sich an den Kosten für die neue Industriestraße zu beteiligen. Und: Das Wirtschaftsministerium hat der Stadt mitgeteilt, dass das Land das Vorhaben mit Fördergeldern unterstützen will.

Großer Schritt

Trotz aller positiven Entwicklungen wird das ehrgeizige Projekt nach Einschätzung des Bürgermeisters nicht vor 2020 realisiert werden können. Zum einen ist ein Bebauungsplan nötig. Er könnte im Frühjahr nächsten Jahres vorliegen. Zum anderen aber ist für den Bahnübergang ein Planfeststellungsbeschluss erforderlich – der wäre erst Ende 2019 möglich. „Wenn alles glatt läuft, könnte die Straße im ersten Halbjahr 2020 gebaut werden“, so Bürgermeister Carsten Seyfarth. Er fügt hinzu: „Das ist ein ambitionierter Zeitplan, aber alle Beteiligten haben den ernsthaften Willen, das Projekt zu realisieren. Das ist ein ganz großer Schritt für Nordenham.“