Friedrich-August-Hütte Immer wieder wird diese Abteilung als das Herzstück der Nordenhamer Zinkhütte bezeichnet. Doch der Leiter dieses Elektrolyse genannten Produktionsbereiches, Falk Nebel, winkt ab und betont: „Das würde ich nicht sagen, weil alle Abteilungen unserer Hütte gleich wichtig sind.“ Der Chemie-Ingenieur bestätigt aber diese herausragende Besonderheit seiner Abteilung: Sie verbraucht etwa 85 Prozent des gesamten jährlichen Strombedarfs der Hütte – und dieser Gesamtbedarf ist riesig.

• 160 000 Haushalte

Als energieintensives Unternehmen benötigt die Hütte für die Produktion von Zink und Zinklegierungen jährlich etwa 650 000 Megawattstunden Strom. Das entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von etwa 150 000 bis 160 000 Drei-Personen-Haushalten in Deutschland.

Seit 110 Jahren produziert die Nordenhamer Zinkhütte im Stadtteil Friedrich-August-Hütte Zink- und Zinklegierungen. In den vergangenen zwei Jahren ist die Jahresproduktion von 145 000 auf 160 000 Tonnen gesteigert worden. 300 der 370 Mitarbeiter sind in Produktionsabteilungen tätig. Die NWZ stellt in einer Serie Beschäftigte und Arbeitsplätze vor.

Die Elektrolyse-Abteilung wird auch Bäderhalle genannt. Denn die Anlagen in der 160 Meter langen und 28 Meter breiten Halle muten wie riesige Badewannen an. In den insgesamt 450 Elektrolysezellen, durch die elektrischer Gleichstrom geleitet wird, gewinnt die Hütte metallisches Zink in hoher Reinheit. Die Jahresproduktion ist in den vergangenen zwei Jahren von 145 000 auf rund 160 000 Tonnen Zink und Zinklegierungen gestiegen.

• Vier Abteilungen

In der ersten von vier Produktionsabteilungen – der sogenannten Röstung – wird aus den von Seeschiffen aus aller Welt angelieferten Zinkkonzentraten das sogenannte Röstgut gewonnen. (Die NWZ hat diese Abteilung in der Ausgabe vom 29. August vorgestellt mit der Schlagzeile „Hier geht das Feuer niemals aus“.) In der nächsten Abteilung – der sogenannten Laugerei und Laugenreinigung – wird alles entfernt was kein Zink ist (die NWZ berichtete mit der Schlagzeile „Rote Karte für störende Elemente im Zink“, Ausgabe vom 19. September).

An den dritten Bereich – der Bäderhalle (Elektrolyse) – schließt sich zum Abschluss die Umschmelz- und Gießanlage an. Dort wird Elektrolytzink zu Platten, Blöcken oder auch Kugeln gegossen, um anschließend an weiterverarbeitende Unternehmen verkauft zu werden.

„In unserem Produktionsschritt kommt erstmals das Metall zum Vorschein“, erläutert Elektrolyse-Leiter Falk Nebel. Aus angelieferten grauen Staubmassen wird demnach in der Röstung brauner Staub. Daraus entsteht in der Laugerei und Laugenreinigung eine wässrige farblose Zinksulfatlösung. In der Bäderhalle werden daraus dann graue Zinkplatten gewonnen.

• rechnergesteuert

Auf Aluminium-Kathoden – insgesamt 19 800 Stück – schlägt sich beim Elektrolyse-Prozess das Zink nieder. Die Kathoden werden alle 24 Stunden von rechnergesteuerten Transportkränen aus den Zellen gezogen. Dann werden sie zu sogenannten Strippmaschinen gebracht, die das Zink von den Aluminiumplatten schälen.

Bäderhalle-Betriebsleiter Falk Nebel hat in Clausthal sein Studium als Chemie-Ingenieur abgeschlossen. Der gebürtige Magdeburger hat anschließend von 2000 bis 2002 bei der Ruhrzink GmbH gearbeitet (diese Zinkhütte ist 2009 geschlossen worden).

Von 2002 bis 2005 war Falk Nebel als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Karlsruhe tätig. Seit 2005 arbeitet er auf der Nordenhamer Zinkhütte, seit 2013 als Betriebsleiter der Elektrolyse. Seit vier Jahren wohnt er in Nordenham. Auch seine Ehefrau arbeitet auf der Hütte.

• Improvisation

Der heute 45-Jährige scheut sich nicht, im täglichen Betriebsablauf auch viel improvisieren zu müssen und sich den wechselnden Herausforderungen des rund um die Uhr laufenden Produktionsprozesses zu stellen.

Die Zinkhütte investiert kräftig in die Bäderhalle. Die Projekte zur Modernisierung und Erweiterung der Produktionskapazitäten sind 2015 gestartet und sollen 2019 abgeschlossen werden. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt 29 Millionen Euro.

Davon 8 Millionen Euro hat die Erneuerung der Dachkonstruktion gekostet. Die Arbeiten waren sehr aufwendig und konnten nur Stück für Stück voranschreiten, weil die Krananlage am Dach hängt und der Betrieb nicht unterbrochen werden darf.

• Zusätzliche Zellen

Etwa 14 Millionen Euro sind in diesem Jahr in die Aufstockung der Zahl der Elektrolysezellen von 420 auf 450 investiert worden. Nächstes Jahr soll die Erneuerung der Krananlage folgen – für 3 Millionen Euro.

Wie in den drei anderen Abteilungen der Hütte wird auch in der Elektrolyse in vier Schichten gearbeitet. Zu den 74 Mitarbeitern einschließlich Instandhaltung gehört als einer von vier stellvertretenden Schichtmeistern Thomas Herr. Der 54-Jährige ist im Saarland geboren worden und als kleiner Junge nach Nordenham gekommen.

• Gelernter koch

Der gelernte Koch hat 2002 auf der Hütte angefangen, hat sich hier zum Chemikanten qualifiziert und ist seit 2002 stellvertretender Schichtmeister. Thomas Herr schätzt auch das Betriebsklima sehr. „Man merkt, dass wir ein Team sind und alle an einem Strang ziehen.“

Chef der Instandhaltung der Bäderhalle ist seit 2001 Olaf Hofschildt. Der 52 Jahre alte gebürtige Blexer ist auch als Ausbilder im Unternehmen tätig. Er hat 1981 eine Ausbildung zum Betriebsschlosser absolviert und sich 1989 zum Handwerksmeister weitergebildet.

Die Arbeit auf der Zinkhütte sei auch in den Instandhaltungsteams alles andere als eintönig, sagt Olaf Hofschildt. „Denn stets geht etwas anderes kaputt.“