Golzwarden Nein, leichtfüßig schwebt Caitana nicht heran. Die fast zweijährige Hündin hat wahrscheinlich auch mehr Falten im Gesicht als sonst bei Modelwettbewerben üblich. Trotzdem hat sie jetzt den höchsten Sieg eingefahren, den es international bei Hundewettbewerben zu erreichen gibt. Die Mastino-Napolitano-Hündin wurde vergangene Woche Weltsieger ihrer Rasse bei der Internationalen Hundeschau in Amsterdam.

Nicht nur mit ihrem glänzenden Fell, den charakteristischen Falten und dem massigen Körperbau hat Caitana die Richter beeindruckt, gewertet wurden auch Wesen, Bewegungsabläufe und Pflegezustand.

„Sie hat sich im Wettbewerb sogar gegen ältere Tiere durchgesetzt“, erzählt Besitzer Daniel Müller stolz. Der 42-Jährige züchtet die in Deutschland eher seltene Hunderasse seit vielen Jahren und ist dafür extra aus Süddeutschland nach Golzwarden gezogen. Auf dem Grundstück des alten Bauernhauses haben seine Tiere viel Platz – das ist ihm wichtig.

Daniel Müller kommt ins Schwärmen, wenn er über seine Tiere spricht. Sie würden als Schutz- und Wachhunde gelten, seien aber auch absolute Familienhunde. „Sie wissen um ihre Kraft, sie setzen sie aber nicht einfach ein“, erklärt der Züchter. In manchen Bundesländern steht der Mastino-Napolitano auf der Liste für gefährliche und deshalb erlaubnispflichtige Hunde, in Niedersachsen aber nicht. „Bei falscher Erziehung kann jeder große Hund gefährlich werden“, findet Daniel Müller. Er verkauft seine Tiere nicht selten an Familien. „Die kommen dann gleich mit den Kindern, um den Hund abzuholen.“

Der Ruf als gefährlicher Zeitgenosse beruht auf der Geschichte der Mastino-Napolitano-Rasse. Die Hunde wurden in der Antike als Kriegshunde eingesetzt. Sie sind Nachfahren des römischen Molosserhundes. Die römischen Legionen, an deren Seite er kämpfte, verbreiteten ihn in ganz Europa, heißt es in einer Beschreibung des Verbandes für das Deutsche Hundewesen (VDH).

In diesem Verband sind die Hunde von Daniel Müller registriert, auch Weltsiegerin Caitaina, die jetzt in Amsterdam vor internationalem Publikum überzeugt hat. Dafür wurde zu Hause in Golzwarden extra geübt. „Die Hunde werden schon als Welpen spielerisch an den Auftritt bei Wettbewerben herangeführt“, erzählt Anke Stenull, die Lebensgefährtin von Daniel Müller. „Die Hunde müssen trainieren, wie sie gut laufen, still stehen und ihre Zähne zeigen.“

Das alles hat Caitana (A Castore et Polluce, wie ihr offizieller Zuchtname lautet) exzellent gemacht. Weltspitze aus Golzwarden eben.