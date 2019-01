Großenmeer Ein frischer Wind weht über das neue Baugebiet „An der Loyer Bäke“. Im Westen des Baugebiets mit insgesamt 45 Plätzen sind die ersten Betondecken bereits gegossen worden. An einem Eckgrundstück wird gerade eine Straßenlaterne angeschlossen. Auf der gegenüberliegenden Seite wird vom Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV) das nagelneue Schmutzwasserpumpwerk abgenommen.

„Das Baugebiet ist jetzt komplett erschlossen, 17 der insgesamt 45 Bauplätze sind verkauft. Das Baugebiet am Speckgürtel zur Stadt Oldenburg und zum Ammerland ist sehr begehrt“, sagt Holger Meyer, Bauamtsleiter der Gemeinde Ovelgönne, am Mittwoch im Gespräch mit der NWZ.

Die Gemeinde hat festgelegt, dass zwei Jahre nach dem Kauf des Grundstücks mit den Bautätigkeiten für die Einfamilienhäuser begonnen werden muss. Aus dieser Sicht rechnet Holger Meyer damit. dass noch im Jahr 2021 der Endausbau des Baugebiet erfolgen kann.

Das neue Baugebiet in Großenmeer – die Gemeinde hofft, dass alle 45 Grundstücke zeitnah verkauft werden können – dürfte auch an diesem Donnerstag, 10. Januar, Thema in der 15. Sitzung des Ausschusses für Bau, Straßen und Umwelt sein. Die Sitzung wird um 19.30 Uhr im Rathaus der Gemeinde eröffnet.

Neben dem Baugebiet in Großenmeer wird auch im Ortsteil Ovelgönne gebaut. Dort stehen im Gebiet „Zur Hengstweide“ insgesamt 50 Bauplätze zur Verfügung, die in drei Bauabschnitten erschlossen werden.

„Im ersten Bauabschnitt mit 20 Plätzen stehen nur noch vier Plätze zur Verfügung. 16 Grundstücke sind also verkauft. Der Endausbau ist in Sichtweite, danach folgt die Erschließung des 2. Bauabschnitts“, erklärt Holger Meyer. Er weiß, dass das Burgdorf mit einer guten Infrastruktur punkten kann und gerade für junge Familie interessant ist. Krippe, Kindergarten, Schule und eine moderne Sporthalle sind Faktoren, die dieses Baugebiet ganz besonders interessant machen.