Grossensiel Klein und beschaulich ist es, das Gelände des Camping-Clubs Wesermarsch (CCW), das direkt am Weserstrand und mitten im Grünen liegt. Hier geht es familiär zu, denn auf dem Platz mit Clubhaus, sanitären Anlagen und Spielplatz gibt es gerade einmal 25 Stellplätze für Dauercamper, von denen 22 belegt sind. Es sind Einzelpersonen, Paare und Familien, die hier in ihrem Wohnmobil oder Wohnwagen die Ruhe genießen.

Die meisten von ihnen kommen aus Nordenham, Stadland, Brake, Bremerhaven und dem Cuxland. Sie alle sind Vereinsmitglieder. Tagesgäste reisen eher selten an und ab. Und in der Ferienzeit geht es hier ohnehin recht besinnlich zu. Die meisten Dauercamper nutzen den Urlaub, um sich andere Orte anzuschauen. So auch der Platzwart Volker Brumund und seine Frau Anke, die kürzlich von einer 14-tägigen Kreuzfahrt zurückgekommen sind.

Die Reise sei sehr schön gewesen, aber es tue auch gut, die vielen neuen Eindrücke jetzt in Ruhe hier auf sich wirken zu lassen, berichten die beiden. Seinen Wohnwagen hat das Paar seit über 20 Jahren. In jedem zweiten Jahr gehe es mit ihm auf Tour. Ansonsten steht das Gefährt in Großensiel. Die Aufenthalte hier seien immer wie ein Kurzurlaub, sagt Anke Brumund. Kein Telefon, keine Waschmaschine, keine Alltagsverpflichtungen. Und der Zusammenhalt der Clubmitglieder des 1963 gegründeten Vereins werde großgeschrieben.

„Man freut sich immer, wenn der Winter vorbei ist“, sagt ihr Mann, der seit 2006 ehrenamtlicher Platzwart ist. Überraschungen habe es in dieser Zeit schon gegeben, wie etwa ein Hochwasser, nach dem die Zelte nicht mehr auf dem Platz gestanden hätten, berichten sie. Aber das ist zum Glück schon lange her.

Ein Highlight in jedem Jahr ist die Rallye mit einem Labskaus-Essen und einem Halbtagesausflug in die Umgebung. Mal ging es da schon ins Bronzezeithaus, dann ins historische Kaufhaus Abbehausen oder nach Bremerhaven.

Bei der knapp dreitägigen Veranstaltung, die jeweils im April stattfindet, steht die Geselligkeit im Vordergrund. Es wird gemeinsam mit den Gästen gegrillt, gefrühstückt und Kaffee getrunken. Um die 30 Wohnmobile und Wohnwagen von außerhalb kommen im Schnitt zu diesen Veranstaltungen, die 1978 ins Leben gerufen wurden.

Die Besucher von außerhalb sind ebenso wie die des Camping-Clubs Wesermarsch im Deutschen Camping-Club (DCC) organisiert. Andere Aktionen, die auf dem idyllischen Terrain in Großensiel regelmäßig stattfinden, sind das Pannfischessen im Juni, das Sommerfest für die Kinder im August und die Club-Ausfahrt über ein Wochenende im September.

Wer Interesse an einer Mitgliedschaft im CCW hat, sollte sich schnell mit dem Verein in Verbindung setzen. Aktuell sind noch drei Stellplätze zu vergeben.

Angeboten werden auch ein Schnupperwochenenden, um die Vereinsmitglieder und den Platz erst einmal kennen zu lernen. Nähere Informationen finden Interessierte unter https://www.camping-club-wesermarsch.de.