Grossensiel 42 Jahre ist nicht unbedingt ein Alter, in dem einem Hafenkran die letzte Stunde schlägt. Daher verwundert das frühe Ende des Portalkrans, der 1977 im Großensieler Hafen die Arbeit aufgenommen hatte und in diesen Tagen verschrottet wird. Aber aus Sicht der Eigentümerin gibt es einen guten Grund dafür, den stählernen Riesen abzuwracken: Die landeseigene Hafengesellschaft Niedersachsen-Ports hat schlichtweg keine Verwendung mehr für ihn. „Wenn der Kran ungenutzt dort steht, kostet er uns nur Geld“, sagt Harald Ludwig. Er ist der Leiter der Niedersachsen-Ports-Niederlassung in Brake und damit auch für den Großensieler Hafen zuständig.

Sand und Kies

Das schleichende Aus des Portalkrans, der ein weithin sichtbares Wahrzeichen des Großensieler Hafens war, hatte sich schon vor sechs Jahren angedeutet. Damals im Sommer 2013 hatte sich das Unternehmen Nordenhamer Transportbeton (NTB) aus Großensiel zurückgezogen und einen neuen Standort an der Johannastraße in Friedrich-August-Hütte eröffnet. Mit NTB verabschiedete sich der letzte Nutzer des Krans aus dem historischen Hafen im Nordenhamer Stadtsüden. Seine Dienste beim Umschlag von Sand und Kies sind seitdem nicht mehr gefragt.

Dieser städtebauliche Entwurf skizziert eine mögliche Wohnbebauung im Großensieler Hafen. BILD: Grafik: Stadt Nordenham Dieser städtebauliche Entwurf skizziert eine mögliche Wohnbebauung im Großensieler Hafen. BILD: Grafik: Stadt Nordenham Zukunftspläne für den Grossensieler Hafen: Wohnen am Wasser Für Wohnen und Freizeit möchte die Stadt Nordenham den Großensieler Hafen eines Tages nutzen. Es gibt eine entsprechende Ideenskizze, die für die Neufassung des Raumordnungsprogramms entworfen wurde. Dort ist das etwa sieben Hektar große Areal bislang ausschließlich als Umschlagplatz ausgewiesen. Das letzte im Großensieler Hafen ansässige Unternehmen ist die Tiefbau GmbH Unterweser (Tagu). Es hat die Flächen am Nordufer von Niedersachsen-Ports gepachtet. Niedersachsen-Ports zeigt sich gegenüber der Stadt Nordenham gesprächsbereit. Bei den Überlegungen seien aber die Interessen von Tagu zu berücksichtigen, sagt Niederlassungsleiter Harald Ludwig.

Nach Angaben des N-Ports-Niederlassungsleiters Harald Ludwig hatte die Hafengesellschaft anfangs noch gehofft, dass sich nach dem NTB-Rückzug eine andere Verwendungsmöglichkeit für den Stahlkoloss mit zwölf Tonnen Tragkraft finden lassen könnte. Aber diese Hoffnung gibt es inzwischen nicht mehr: „Da ist nichts in Sicht“, sagt Harald Ludwig. Daher sei letztlich die Entscheidung gefallen, den Kran abzureißen, um sich die Ausgaben für Unterhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen zu ersparen.

Kosten sparen

Ihn als Industriedenkmal zu erhalten, kam für N-Ports nicht in Betracht. Zum einen hatte der Großensieler Kran nach Harald Ludwigs Einschätzung weder baulich noch historisch eine besondere Bedeutung. Zum anderen verweist er darauf, dass ja auch die Pflege eines Denkmals mit Kosten verbunden sei.

N-Ports hat das Braker Unternehmen Schwarting mit der Demontage des Hafenkrans beauftragt. Einen Teil der Arbeiter erledigten die Abrissexperten bereits am Wochenende, um an den Werktagen nicht die Zu- und Abfahrt des Tiefbauunternehmens Tagu zu blockieren. Mit der Hilfe von zwei Autokranen wurde die Stahlkonstruktion zu Fall gebracht. Seit Montag sind die Arbeiter damit beschäftigt, den Kran mit Schneidbrennern in transportfähige Einzelteile zu zerlegen. Rund 110 Tonnen Stahlschrott, der in die Wiederverwertung kommt, sammeln sich dabei an.

Stück Identität demontiert



Bis zum Ende dieser Woche soll der Abrissauftrag erledigt und auch das Gelände planiert sein. An das Großensieler Wahrzeichen erinnert dann nichts mehr.