Grossensiel Die Hinweisschilder sind bereits aufgestellt, die Ausstellungshalle ist schon herausgeputzt: Die Nordenhamer Vogelliebhaber laden zu ihrer 42. Vereinsschau ein. Am Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. September, bekommen die Besucher in der Weser-Kleintierhalle in Großensiel unter zahlreiche Papageien, Großsittiche, Kanarienvögel, Wellensittiche und Exoten zu sehen. Die Schau, zu der auch eine Kleintierbörse gehört, ist an beiden Tagen von 9 bis 17 Uhr eröffnet.

Bereits am Freitag, 14. September, nehmen aus Ganderkesee angereiste Preisrichter die Bewertung der Tiere vor. Die Bekanntgabe der Ergebnisse und die Siegerehrung finden am Sonnabend ab 15 Uhr bei der offiziellen Eröffnung statt.

Dann ist auch Bürgermeister Carsten Seyfarth als Schirmherr der Veranstaltung vor Ort. Gemeinsam mit dem Vereinsvorsitzenden Siegfried Richter und dem Ausstellungsleiter Hunar Khwrshid wird er die erfolgreichen Züchter auszeichnen.

Die Besucher können am Sonnabend darüber abstimmen, welche Tischkäfige und Volieren die schönsten sind.

Zu Programm gehört auch eine Tombola. Zur Stärkung gibt es Getränke, Kuchen und Grillwurst.