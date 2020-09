Luftfahrt: Fördergeld auch für Nordenham

Hannover /Nordenham Mit dem Sonderprogramm Luftfahrtindustrie aus dem Corona-Nachtragshaushalt will das niedersächsischen Wirtschaftsministerium eine der innovativsten Branchen des Landes sicher durch die Corona-verursachte Krise bringen. Insgesamt 20 Millionen Euro stehen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie integrierte Technologieprojekte – unter anderem auch für Nordenham – bis 2022 bereit. Damit verdoppelt das Land die für die rund 260 niedersächsischen Luftfahrtunternehmen bereits geplanten Fördermittel auf insgesamt 40 Millionen Euro.

Die Luft- und Raumfahrtbranche (LuR) mit über 30 000 Beschäftigten in Niedersachsen ist laut Ministerium eine Schlüsseltechnologie mit hohem Innovationspotential und von besonderer strategischer Bedeutung für das Land. Regionale Schwerpunkte sind Braunschweig, Hannover und Nord-Niedersachsen. Die Schwerpunktregion Nord-Niedersachsen umfasst das Airbuswerk in Stade, die Werke von Premium Aerotec in Nordenham und Varel sowie die dort integrierte Zuliefererindustrie. Der Fokus liegt auf der industriellen Fertigung und Entwicklung von Flugzeugkomponenten und -strukturen. Leuchtturmprojekt der Region ist das CFK (Carbon)-Valley Stade.