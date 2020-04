Ehemalige Lühring-Werft In Brake: Frischer Stahl auf alter Werft

Brake Auf dem Gelände der ehemaligen Lühring-Werft ist wieder Leben eingekehrt. Es riecht nach Arbeit, nach Stahl. Funken sprühen. Denn der vielseitige Werkstoff lässt sich vor allem gut durch Schweißen und Fräsen verarbeiten. Und damit sind auch die Mitarbeiter der Hermann Maschinenbautechnologie, dem neuen Eigentümer des Werftgeländes, beschäftigt.

Am 13. März hat die Hermann Maschinenbautechnologie mit Hauptsitz in Weiden die Produktion am Braker Standort aufgenommen. In der großen Halle liegen zurzeit zwei mächtige Teile eines Sperrwerks. Laut René Mäder sind sie jeweils 11,40 Meter breit und 8,40 Meter hoch. „Es sind Klapptore für das Nikolaisperrwerk in Hamburg“, sagt der 44-jährige Metallbaumeister. Der gebürtige Kieler ist Betriebs- und Fertigungsmeister in Brake. Seit 2016 wohnt er mit seiner Familie in der Kreisstadt. Hier nun den Hermann-Standort zu leiten, freut ihn ganz besonders.

Die Hermann GmbH Maschinenbautechnologie mit Hauptsitz in Weiden in der Oberpfalz ist spezialisiert in den Bereichen Lohnfertigung, Stahlwasserbau, Maschinenbau und in der Montage von Anlagen. Der Bereich des Stahlwasserbaus umfasst die Erstellung von unterschiedlichsten Bauteilen. Für die Aufträge in Norddeutschland war die zum Verkauf stehende Werft an der Weser daher ein wahrer Glücksgriff fürs Unternehmen, wie der Geschäftsführer Günther Hastaedt (48) jetzt auf Nachfrage der NWZ erläuterte. „Wir haben bereits eine Viertel Million Euro investiert“, merkte er an. Der Sozialtrakt beispielsweise sei neu. Eine 31 Meter lange Brennschneideanlage wird nach seinen Worten aus Italien geliefert. Der Transport verzögere sich derzeit aber.

Jetzt müssen zunächst die Tore fürs Nikolaisperrwerk an der Hohen Brücke in Hamburg fertig werden. Das Sperrwerk war nach der Sturmflut von 1962 errichtet worden, um Hamburgs Innenstadt vor Sturmfluten zu schützen. Die Anlage wird seit Mitte Februar 2020 grundinstandgesetzt. Die neuen Sperrwerkstore kommen aus Braker Produktion. Durch diese Grundinstandsetzung soll das Nikolaisperrwerk für die kommenden Jahrzehnte ertüchtigt werden. Voraussichtlich im September 2020 will man damit fertig sein.

Während René Mäder und seine Mitarbeiter noch an den Sperrwerkstoren arbeiten, die am 20. April die Halle verlassen und draußen weiter bearbeit werden sollen, bevor sie dann auf dem Wasserweg nach Hamburg transportiert werden, kommt schon Material für einen weiteren Auftrag: Stahl für die neue Schwebefähre über den Nord-Ostsee-Kanal bei Rendsburg. Hermann Maschinenbautechnologie ist Generalunternehmer und liefert neben dem Stahlbau auch den Maschinenbau, die Elektro- und die Nachrichtentechnik. „Wir arbeiten dann kurze Zeit parallel an den Aufträgen“, betont René Mäder.

Sowohl René Mäder als auch Geschäftsführer Günter Hastaedt betonen, dass man dringend Personal in Brake benötige, um eine Stammbelegschaft aufzubauen. „Wir suchen Schlosser und Schweißen sowie einen Hausmeister, der auch Gabelstapler fahren kann“, so der Geschäftsführer. Bewerber könnten sich mit ihren Bewerbungsunterlagen direkt bei ihm melden, merkte René Mäder an.